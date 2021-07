Perugia, arriva l’attaccante Manneh

(DMN) Perugia- c’è un nuovo attaccante a disposizione del tecnico del Perugia Massimiliano Alvini: Kalifa Manneh

AC Perugia Calcio – si legge in una nota apparsa sul sito internet ufficiale della società guidata da Massimiliano Santopadre – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kalifa Manneh.

L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato in Gambia il 2 settembre 1998 ha collezionato 110 presenze tra Lega Pro e Coppa Italia con le maglie di Catania e Carrarese realizzando in totale 7 reti.

Convocato in diverse occasioni con la maglia del Gambia ha esordito con la propria nazionale il 7 giugno 2019 nell’amichevole contro la Guinea.