Perde il controllo dell’auto e si ribalta

È successo in località Madonna di Lugo

(DMN) Spoleto – un incidente stradale si è verificato questa mattina nella prima periferia di Spoleto, in località Madonna di Lugo, lungo la strada che conduce a San Giacomo. Per cause da verificare il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo della vettura ribaltandosi su un fianco. La persona alla guida, estratta dell’abitacolo dai Vigili del Fuoco, è stata trasportata in ospedale in “stato confusionale”. Sul posto, oltre ai pompieri e al personale medico del 118, anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi e per gestire la viabilità.