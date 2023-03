Percorso Posterna: iniziati i lavori di sostituzione dei tapis roulant

Gli interventi riguardano quattro tappeti e una scala mobile. Il sindaco Sisti:”I lavori verranno eseguiti in tempi molto celeri

Sono iniziati questa settimana gli interventi di sostituzione dei tapis roulant che collegano il parcheggio Posterna a piazza Campello e della prima scala mobile di collegamento con piazza Moretti.

Sia per i quattro tappeti non funzionanti del percorso meccanizzato, due prima dell’uscita di piazza del Mercato e due in prossimità dell’uscita di piazza Campello, sia per la scala mobile sono previsti lavori di sostituzione delle catene di trazione, non più riparabili come effettuato altre volte in passato.

Le operazioni di smontaggio, iniziate lunedì scorso, verranno alternate con le fasi di montaggio per concludersi mercoledì 28 aprile. Gli interventi che richiederanno più tempo sono quelli relativi ai tapis roulant, mentre da cronoprogramma i lavori che interesseranno le scale mobili dovrebbero iniziare e finire nell’ultima settimana di marzo.

Al termine dei lavori, eseguiti dalla ditta Schindler e il cui importo di aggiudicazione è di € 329.400 iva compresa, sarà necessario effettuare i collaudi. Ogni tapis roulant verrà rimesso in funzione una volta terminato il singolo intervento, sia per evitare la chiusura al pubblico del percorso durante i lavori, sia per garantirne il regolare funzionamento mano a mano che vengono ultimati i lavori.

“Come annunciato nei giorni scorsi i lavori verranno eseguiti in tempi molto celeri – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – così da avere il percorso principale del nostro sistema di mobilità alternativa pienamente operativo nell’arco di poche settimane”.

Per quanto riguarda le altre scale mobili che collegano il parcheggio Posterna con l’uscita di piazza Moretti, è in corso la gara di aggiudicazione dei lavori la cui base d’asta è di circa € 84.000. In questo caso i lavori inizieranno una volta individuata la ditta, anche se in base alla programmazione attuale è prevista comunque la fine degli interventi entro il mese di luglio.