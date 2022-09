Percorsi dolci in Umbria ‘Sweetwalk’, presentazione progetto e proiezione prima puntata

S poleto, sabato 3 settembre 2022 piazza Garibaldi

‘Sweetwalk: da Spoleto a Caprareccia’ è il titolo della prima puntata della mini docuserie realizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con RAI UMBRIA e con il GAL Umbria per informare a livello nazionale ed internazionale delle bellezze umbre e sostenere le piccole realtà imprenditoriali umbre a km0 lungo i percorsi ed esaltare i prodotti locali.

La proiezione si terrà sabato 3 settembre alle ore 17.00 in piazza Garibaldi, in occasione della manifestazione SpoletoNorcia in MTB 2022, evento cicloturistico che attira migliaia di sportivi, amanti della bici e della natura, su una delle più belle ciclovie italiane.

Il progetto, nato da una idea di Valeria Giulianelli, tecnico di produzione Rai, capoprogetto che ne ha curato anche la realizzazione e la regia, è stato promosso dall’Assessore Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale, per dare risalto agli itinerari strategici di cui è ricca la Regione Umbria, che sono oggi riconosciuti come eccellenze a livello internazionale come, ad esempio, la Ciclovia Assisi – Spoleto – Norcia, che ha ricevuto il premio di Via Verde più bella d’Italia nel 2015 o i Cammini di pellegrinaggio come i sentieri Benedettini e Francescani e per favorire ed incentivare il turismo sostenibile, dando risalto ai cosiddetti “percorsi dolci” e ai produttori locali o artigiani e giovani imprenditori che hanno scelto di vivere rispettando la natura.

Sono state registrate 5 puntate (‘Da Spoleto a Caprareccia’; ‘Da Spoleto a Sant’Anatolia’; ‘Da Spoleto a Vallo di Nera’; ‘Da Spoleto a Cerreto e Borgo Cerreto’; ‘Da Spoleto a Norcia’) grazie alla collaborazione di Alessandro Pratelli, che ha curato le riprese video e la direzione della fotografia, Carlo Bartolucci, organizzatore di riprese, aiuto regia e attrezzista, Federica Mastroforti, responsabile backstage foto/video e Gabriele Liberati, responsabile del montaggio audio video.

‘Da Spoleto a Caprareccia’ , la prima puntata, è articolata in tre tappe, da Spoleto a Cortaccione | da Cortaccione a Matrignano | da Matrignano a Caprareccia e vede come protagonisti Sandro Sabatini, Chiara Coricelli, Paolo Capocci, Mauro Magrini e Luigi Fasciglione che raccontano dal loro punto di vista le bellezze naturalistiche, le tipicità e gli elementi storico-culturali del tratto interessato.