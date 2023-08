“Perché spegnere anche gli ascensori dei parcheggi di notte?”

La segnalazione di un lettore

(DMN) Spoleto – il nostro giornale è sempre a disposizione dei lettori. Ci ha fatto piacere, nelle scorse ore, ricevere un’email, contenente una segnalazione più che giusta riguardante il sistema di mobilità alternativa. Tapis roulant, scale mobili, parcheggi di struttura. Quest’ultimi dotati di ascensori per l’accesso (e per muoversi tra i vari livelli) che vengono resi inutilizzabili nelle ore notturne.

“Abbiamo i parcheggi della mobilità alternativa, – si legge – Posterna e Spoleto Sfera, aperti H24, ed addirittura gratis dalle ore 19.30. Vi è un problema, secondo me non indifferente, – prosegue il nostro lettore nella sua email – i tapis roulant chiudono alle ore 21.00, e qui ci può pure stare, ma perché vengono spenti pure gli ascensori? alla posterna alle ore 23.00 e alla spoleto sfera alle ore 21.00. Un disabile, o un normo dotato ma con un piede rotto, come può usufruire di tali parcheggi? non riusciamo ad essere nemmeno una citta a misura di disabili?”

Una segnalazione giusta che vorremmo girare direttamente ai nostri amministratori comunali. In attesa di una gradita risposta vi ricordiamo che potete inviarci le vostre segnalazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com