“Perchè no???”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:



Visto che si fa un gran parlare in queste settimane sul nuovo ospedale di Terni, ovvero quando farlo e, soprattutto, dove farlo, lancio una proposta che, a primo acchito potrebbe apparire bizzarra ma, riflettendo bene, ha una solida base logica. Perché non costruire il nuovo Nosocomio nella zona di San Carlo, laddove è urbanisticamente e morfologicamente possibile? Si troverebbe al centro di un’asse viaria che interessa la provincia di Rieti, il territorio dello spoletino e la Valnerina. Realizzarlo in tal luogo, non cambierebbe nulla per i ternani che, anzi, vedrebbero il proprio ospedale aumentare di valenza attrattiva. Per noi invece sarebbe un toccasana, perché avremmo ad un tiro di schioppo un grande Ospedale DEA di secondo livello che, come quello di Perugia, è a sostegno specialistico degli altri sette ospedali DEA di primo livello, tra cui il nostro San Matteo e il San Giovanni Battista di Foligno. Con il quale Foligno dovremmo comunque continuare l’azione sinergica, perché siamo entrambi chiamati a rispettare i parametri dettati dal DM 70, e da soli non ce la faremmo, volenti o nolenti. Ovviamente occorre però farlo rispettando la reciproca dignità, ma di questo avremo modo di parlarne in altri contesti. Ecco perché un nuovo grande ospedale a San Carlo, non modificherebbe in assoluto le strategie richieste per il nostro Nosocomio che non sto qui a ricordare perché a tutti note, ma di contro diventerebbe un prezioso valore aggiunto. Il quadro si completerebbe qualora, all’intervento strutturale sanitario, si facesse coincidere anche il miglioramento viario per superare l’ostacolo naturale della Somma, magari prevedendo brevi tratti in galleria. Andremo a soddisfare un secondo auspicio del nostro territorio: la velocizzazione dei collegamenti con Roma e anche con Civitavecchia, con il suo porto strategico. Qualcuno potrebbe obiettare: ma la Tre Valli? La realizzazione di questa arteria non cammina in antitesi con la Flaminia, avendo suoi canali specifici di progettualità e finanziamento. L’una non esclude l’altra! Come per lo stesso raddoppio ferroviario Orte-Falconara. Un’altra perplessità che emerge è sul dove trovare i soldi per migliorare la viabilità anzidetta. Ricordo che per costruire tre direttrici viarie nell’arco di ventisette chilometri, al fine di collegare l’Umbria all’Adriatico, con la realizzazione di centinaia di gallerie, i soldi si sono trovati!!! E’ quindi solo questione di volontà e peso politico. Io la proposta, stravagante e bizzarra, l’ho lanciata. Mi auguro che qualcuno che ha la possibilità istituzionale di concretizzarla la faccia propria. A lui o a loro andrebbero tutti i meriti.

Sergio Grifoni