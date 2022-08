Percettori di Reddito di cittadinanza a Spoleto, Alessandro Cretoni interroga il Sindaco

Il testo completo dell’interrogazione presentata dal Capogruppo di Fratelli d’Italia

Il Capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Cretoni, ha presentato un’interrogazione avente oggetto “attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) ed utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza presenti nel comune di Spoleto”. Ecco il testo completo:



OGGETTO: attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) ed utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza presenti nel comune di Spoleto.



Visto il decreto legge 4 del 28/01/2019 che istituisce il reddito di cittadinanza;



Considerato che il medesimo decreto introduce il concetto di Progetti di Utilità Collettiva per cui i percettori di reddito di cittadinanza devono obbligatoriamente partecipare alla realizzazione dei predetti progetti nel comune di residenza per un numero minimo di 8 ore settimanali;



Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020) che definisce caratteristiche e modalità di attuazione dei PUC;





Vista l’intesa sancita nella conferenza Permanente Stato/Regioni del 17/10/2019.

Il sottoscritto consigliere comunale

INTERROGA

Il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere:



– se nel comune di Spoleto sono stati attivati progetti rivolti ai percettori di redito di cittadinanza;

– quali sono le finalità di tali progetti con relative risultanze;

– quanti sono i percettori di reddito di cittadinanza presenti nel comune di Spoleto

– quanti dei percettori di reddito di cittadinanza sono stati coinvolti nei progetti di cui sopra.



Alessandro Cretoni