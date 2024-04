Per una biblioteca diversa. Incontro partecipativo a Palazzo Mauri

Provare ad immaginare una biblioteca diversa, condividendo con la comunità la propria visione: singoli cittadini o associazioni possono portare il loro contributo nel corso di un incontro partecipativo, in programma lunedì 6 maggio alle ore 20.30 a Palazzo Mauri, per un confronto sulle proposte progettuali più efficaci per realizzare I’idea di una Biblioteca comunale diversa, più partecipata, diffusa e open air.

All’incontro è prevista la presenza di Antonella Agnoli, con decennali esperienze in tema di organizzazione e revisione di servizi bibliotecari sia in Italia che all’estero.

Un confronto di idee e di visioni, una sorta di laboratorio collettivo, per pensare insieme ad azioni e iniziative, attrattive e sostenibili, che possano superare i confini fisici e fruitivi della biblioteca “G. Carducci”, potenziando la sua dimensione culturale e aggregativa sia in termini di tempo che di spazio.

La biblioteca Carducci ormai da anni affronta un percorso di riflessione sulla funzione-biblioteca assecondando le spinte innovatrici e sperimentali che, a livello globale, stanno trasformando il concetto stesso di luogo di deposito di conoscenza aprendolo a nuove forme di diffusione del sapere e di capacità di narrazione e divulgazione.

Per informazioni, richiesta chiarimenti o anche per inviare proposte o suggerimenti è possibile scrivere a biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it oppure telefonare a 0743/218801.