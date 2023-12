“Per l’Ospedale di Spoleto un tragico ed incomprensibile destino che ci lascia interdetti”

Il comunicato stampa del coordinamento comunale di Alternativa Popolare

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La situazione in cui versa l’ospedale di Spoleto ci ha portato ad un tragico ed incomprensibile destino che ci lascia interdetti.

Alla soppressione di vari reparti, si aggiungono altri tagli e disfunzioni che comprensibilmente non mancano di causare notevoli disagi in un’ area geografica molto estesa che ricomprende oltre Spoleto, anche i territori dell’intera Valnerina, di Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi.

Il piano attuativo del tanto decantato “Terzo Polo”, non solo non ha trovato una benché minima corrispondenza con la realtà dei fatti, ma si sta dimostrando sempre più come un vero e proprio disastro dell’intera rete sanitaria locale, penalizzando ogni giorno migliaia di utenti che ingiustamente si ritrovano a dover ricorrere a prestazioni in altre strutture ospedaliere sempre maggiormente ingolfate dal notevole aumento di richieste che inevitabilmente pervengono da territori penalizzati dalla disastrosa gestione della sanità messa in campo dalla Dirigenza Asl e dalle politiche fallimentari dell’assessore regionale alla sanità Coletto e dalla giunta a trazione leghista di Donatella Tesei.

Nuove e pericolosissime tegole, infatti stanno per abbattersi sulla già disastrosa situazione in cui versa la sanità Umbra.

Non possiamo esimerci dal puntare il dito decisamente contro i veri attori di questo gravissimo atteggiamento nei confronti di Spoleto, degli Spoletini e del nostro Ospedale. Infatti Asl e Regione sono responsabili di scelte e decisioni scellerate che hanno volutamente penalizzato negli ultimi 4 anni, il presidio ospedaliero del San Matteo degli Infermi, con la cancellazione di reparti, con l’arbitraria chiusura del Punto-Nascite, del presidio di Cardiologia, (assolutamente indispensabile per un Ospedale di primo livello come lo è sulla carta il Presidio di Spoleto), con tagli di personale medico e paramedico e con ora in aggiunta, con la ventilata soppressione della Chirurgia, da sempre quest’ultima, fiore all’occhiello della sanità spoletina in campo non solo regionale ma anche nazionale, attraendo negli anni numerosi pazienti provenienti da fuori regione.

Tutto ciò premesso, noi di Alternativa Popolare di fronte alle bugie ed alle false promesse della Tesei, non staremo zitti, difenderemo gli interessi della città in ogni ordine e grado, vigileremo attentamente e metteremo in campo ogni iniziativa utile a scongiurare la già compromessa situazione del nostro Ospedale, denunciando anche la inerzia della nostra Giunta Comunale e del Sindaco che sono totalmente assenti e privi di iniziative utili a scongiurare un destino che è sembrato ineluttabile e che invece può essere contrastato e scongiurato.

Il Coordinamento Comunale di Spoleto – “Alternativa Popolare”

Maurizio Hanke

Wolfgang Bernelli

Aldo Tracchegiani