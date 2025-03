Per Libraltura “La Madonna: culto e iconografie mariane nella Valnerina”

“La Madonna: culto e iconografie mariane nella Valnerina“, è il titolo della conferenza pubblica in programma per sabato 22 marzo alle ore 17.00 alla Biblioteca comunale di Spoleto “G. Carducci” a Palazzo Mauri, in cui interverranno Silvio Sorcini, ricercatore e autore di molti libri riguardanti il territorio della Valnerina e Lorenzo Bisogni, studioso di storia. Introdurrà l’incontro Cristian Proietti della Libreria Mondadori.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Libraltura” realizzato dall’Associazione Aurora, Comune di Spoleto, libreria Clexidra, libreria Mondadori e libreria Ubik di Spoleto, con l’obiettivo di creare una rete coordinata di soggetti impegnati nella promozione, diffusione e tutela di attività sociali e culturali con particolare riferimento alla filiera del libro.

L’idea è quella di organizzare nelle sale della Biblioteca comunale di Palazzo Mauri, con cadenza mensile, presentazioni di libri o incontri con autori per promuovere la pratica della lettura (Parlando di Mishima, 25 gennaio; Radici, tradizioni e sacralità dell’Umbria del sud, 22 febbraio).

L’Associazione culturale Aurora e la libreria Mondadori, infatti, sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura della Zona sociale n. 9 di cui Spoleto è capofila, patto finalizzato a sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale che possa ampliare il target dei lettori.

LIBRALTURA è una crasi tra le parole Libri, Cultura e Altura: i LIBRI sono l’elemento che accomuna i soggetti aderenti al progetto e fattore propulsore dell’iniziativa che mira, partendo dai libri stessi, ad un’attività culturale più ampia, da qui la parola CULTURA; ALTURA è in riferimento sia alla conformazione di Spoleto che tende a svilupparsi in altezza che alla finalità dell’iniziativa che mira ad innalzare il più possibile tutta la comunità.