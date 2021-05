Per la festa della mamma: regala un fiore solidale

Il Cerchio presenta una iniziativa di Raccolta fondi per il servizio Dopo di Noi Le Ville. Sabato 8 maggio

Per la festa della mamma stiamo preparando una sorpresa speciale. Dopo il successo delle iniziative

organizzate per la festa del papà e per la Giornata mondiale dell’autismo, la Cooperativa sociale Il Cerchio propone una nuova iniziativa di raccolta fondi. Questa volta l’occasione sarà la festa della persona più importante di tutte: la mamma!

Sabato 8 maggio i nostri ragazzi saranno in piazza della Vittoria a Spoleto per proporre il kit da giardinaggio della Fattoria sociale.

Nel giorno in cui si celebrano tutte le mamme un pensiero va alle mamme più speciali, quelle mamme che per i loro figli fragili hanno dovuto affrontare l’idea di cosa accadrà «dopo», con la loro futura assenza. Acquistando il kit della Fattoria sociale sarà possibile infatti sostenere il progetto “Dopo di noi – Un giardino fiorito”. Il ricavato delle donazioni sarà dedicato al rifacimento e allestimento di un giardino presso la comunità alloggio “Dopo di noi Le Ville”.

Il Dopo di Noi Le Ville è la casa famiglia in Piazza della Vittoria a Spoleto dove circa 20 persone adulte con disabilità grave, prossime ad essere prive del sostegno familiare, trovano calore, conforto, protezione e casa. Il kit contiene: un vasetto di torba, un sacchetto di terriccio biologico e dei semi di splendidi fiori.

Con un piccolo contributo, oltre a supportare il progetto, coloro che acquisteranno questo speciale regalo sosterranno l’ambiente donando uno splendido fiore alla propria mamma.

Per avere maggiori informazioni ed effettuare una donazione è possibile visitare la pagina

www.ilcerchio.net/dopodinoi