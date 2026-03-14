Per la Ducato Futsal ancora una vittoria: 5-2 alla Gadtch

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Rosi, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes

Gadtch: Pagliaro, Di Tecco, Bachi, Rios, Abate, Manssouri, El Asmar, Veschini, Valenzuela, Hahimoto. All. Bartocci

Arbitri: Apicella e Liti di Terni (Costantini di Foligno)

Primo tempo (3-2): 1’27” Abate, 2’26” Cocco, 8’26” Del Gallo, 13’00” Manssouri, 16’36” Botteghin

Secondo tempo (5-2): 1’08” Rosi, 14’09” Tacchilei

Una ottima Ducato batte la Gadtch in un PalaRota festante, anche grazie alla presenza dei ragazzi del Calcio Integrato, il cui allenamento era programmato per il dopo-partita della prima squadra e a cui hanno assistito molti degli spettatori presenti per sostenere Rosi e compagni.

La Ducato fa suo il dettame di De Moraes: dare il massimo per chiudere al meglio la stagione; perugini in grande difficoltà numerica che si sono aggrappati, finché hanno potuto, alla classe ed all’esperienza in fase difensiva di Bachi ed alle parate di Pagliaro. Proprio da un break di Bachi in avvio nasce il vantaggio ospite. La risposta spoletina è immediata: Cocco esce fuori dal traffico in modo sontuoso, prima di battere Pagliaro. Gioca meglio la Ducato, ma la più grande occasione è per la Gadtch con El Asmar, che trova Paolino e palo a dire di no. Un geniale colpo di tacco di Del Gallo libera molto bene Tacchilei, che conclude al lato da ottima posizione. Una bella parata di piede di Paolino su Manssouri è il preludio al vantaggio Ducato: Rosi strappa la palla a Bachi con le maniere forti, palla a Del Gallo che deve solo appoggiare in rete. Spoletini che potrebbero allungare, ma un tiro di Tacchilei, dopo una bella rubata, termina di poco al lato, mentre una conclusione forte ma centrale di Rosi vede l’intervento di Pagliaro. La Gadtch non è morta e trova il 2-2 con Manssouri sotto porta. I ritmi non calano, soprattutto grazie alla Ducato, che trova il nuovo vantaggio, con una rasoiata da fuori di Botteghin che Pagliaro non vede partire. La Gadtch potrebbe pareggiare ancora, ma Abate spreca un tap in dopo una respinta di Paolino.

La ripresa inizia con il duello Rosi-Pagliaro: il numero uno perugino se la cava in due occasioni, ma nulla può su un gran sinistro del capitano spoletino che diventa imparabile dopo una deviazione della difesa ospite. Il palo salva la Gatdch su incursione di Tacchilei e gli spoletini non dilagano solo grazie a Pagliaro. All’8’ si fa rivedere la Gadtch in contropiede, ma El Asmar trova solo il palo esterno. Bartocci avanza Pagliaro come quinto uomo, ma la Gadtch crea solo una grande occasione, con Di Tecco ben servito da Rios. Tacchilei trova il 5-2, sbucando e battendo Pagliaro con una splendida conclusione da destra che trova l’incrocio dei pali sull’uscita disperata di Pagliaro. Il finale è molto aperto e, se il risultato resta inchiodato sul 5-2, è solo perché i due portieri decidono sia così: prima Pagliaro e, nel finale, Paolino.

Nove punti in dieci giorni ravvivano l’ambiente spoletino, alla vigilia degli ultimi due impegni di campionato.