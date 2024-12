Per La domenica dei sogni “Un babbo a Natale” in programma domenica 15 dicembre

Appuntamento natalizio, inserito in “Accade a Natale a Spoleto” al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” per La domenica dei sogni, la rassegna di teatro famiglia ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

“Un Babbo a Natale”, è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domenica 15 dicembre alle ore 16.30 vincitore del Premio EWO Eyes Wide Open II edizione Stagione Teatrale 2018/2019 al Teatro Mongiovino di Roma a cura del Teatro delle Marionette degli Accettella come “MIGLIORE REGIA” a Simone Guerro.

La rappresentazione, adatta ad un pubblico a partire dai 4 anni, è realizzata della Teatro Giovani Teatro Pirata onlus per la regia di Simone Guerro, drammaturgia di Aniello Nigro e Simone Guerro, pupazzo di Marco Lucci de Il Laborincolo, scenografia di Ilaria Sebastianelli e Chiara Gagliardini, con Claudio Pellerito e Valentina Grigò.

Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratis, mentre gli adulti possono partecipare acquistando un biglietto al costo di € 6,00 (la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30).

In occasione dell’evento, torna anche “La Biblioteca va a Teatro”. Nel foyer del Teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.

Il prossimo appuntamento in programma è previsto per domenica 19 gennaio 2025 e sarà la volta di “Mistero al Museo – Un salto nella preistoria” della Compagnia Alcuni con Sergio Manfio e Francesco Manfio.

L’ultimo spettacolo in rassegna “Le quattro stagioni” della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi, si terrà il 2 febbraio.

A Natale le magie accadono davvero e a volte trasformano la vita per sempre. È ciò che accade a Roberto, il protagonista della nostra storia, uno strano ragazzo solitario che non si fida di nessuno, che odia il mondo intero e che si troverà a dover superare una prova che rivoluzionerà la sua vita e lo cambierà per sempre, proprio il giorno di Natale! Il Natale è il periodo che odia di più: regali, luci, famiglie che si riuniscono… Ma essendo senza lavoro, suo malgrado, finisce per “andare a fare il Babbo Natale” al centro commerciale della città. “Visto che il Natale non si può eliminare almeno ci si può guadagnare!“. Inaspettatamente Roberto incontra una bambina che in questa confusione lo guarda in silenzio. Il tempo scorre veloce e arriva la fine della giornata. I negozi stanno chiudendo, le famiglie ed i bambini se ne sono andati via tutti, tranne la bambina che segue il suo Babbo Natale come un’ombra. Roberto vorrebbe andarsene a casa il prima possibile, così si affretta a cercare i genitori della piccola, ma questi non si trovano. Intanto il centro chiude. Così il nostro protagonista sarà costretto a passare la sua Vigilia di Natale con la bambina. Questa notte si trasformerà in una notte magica per entrambi e Roberto diventerà un vero Babbo a Natale! Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, una commedia divertente e romantica. Una narrazione realizzata attraverso il teatro d’attore e di figura, in cui la scenografia diventa storia e in cui potranno riconoscerci sia gli adulti che i bambini.