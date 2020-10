Per la Bartoccini Fortinfissi Perugia al PalaBarton domenica arrivano le stelle di Conegliano

I precedenti

L’unico precedente tra le due formazioni risale alla nona giornata del girone di andata della scorsa stagione, dove le la Bartoccini Fortinfissi Perugia al tie-break, riuscì nell’impresa di vincere. Dall’altra parte una formazione rimaneggiata dopo lo sforzo del Mondiale per Club, ma di fatto il club umbro è stata l’unica squadra ad imporsi la scorsa stagione sulla Imoco. Le Ex

Non ci sono ex nel match. Le probabili Formazioni Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Carcaces, Angeloni, Koolhaas, Aelbrecht. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Bovari Imoco Volley Conegliano: Wolosz, Egonu, Sylla, Omoruyi, Fahr, Butigan. Libero De Gennaro.

Allenatore: Santarelli Dal PalaBarton per 100 spettatori ed in diretta su LVFTV Da oggi venerdì 10 ottobre è possibile acquistare il biglietto solo in prevendita ONLINE fino alla disponiblità e comuque entro domenica alle h 17:00. L’acquisto sarà possibile solo online sul sito www.liveticket.it o utilizzando il link diretto https://cutt.ly/ticket-perugia-conegliano-20-21

In caso di problemi si potrà conttattare il numero 391 3801023. NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE BIGLIETTI AL PALAZZETTO.

Al momento dell’acquisto del biglietto è necessario inserire obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. Il nome sul biglietto dovrà tassativamente corrispondere alla persona che verrà a vedere la partita. E’ altresì obbligatoria all’ingresso, oltre al documento d’identità, la presentazione dell’ autocertificazione scaricabile qui https://cutt.ly/Bf82mQv ed il controllo della temperatura. Il prezzo del biglietto, sarà di € 10,00 + € 1,00 di prevendita per la Tribuna Ovest.. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 18 ottobre 2020 alle ore 17.00, visibile in diretta streaming su LVF TV al link www.lvftv.com dove sarà possibile registrarsi per sottoscrivere l’abbonamento stagionale, in offerta fino al 31 ottobre.