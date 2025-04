Per il Menotti Art Festival Spoleto una sensazionale primavera artistica

Grandi impegni artistici, culturali e letterari per il Menotti art Festival Spoleto ed il suo instancabile presidente (in foto con l’artista ed architetto romano Piergiorgio Maiorini). Si parte il 19 aprile alle ore 17 al Caffè letterario del Sansi, diventato uno dei luoghi cult della città di Spoleto.

con la presentazione della mostra evento , Maestri Contemporanei a Confronto : Piergiorgio Maiorini , architetto romano di successo e Lorenzo Ludi, l’artista spezzino che grazie anche alle sue tecniche informali e l’arte terapia è cresciuto moltissimo e soprattutto per il suo innato talento sta facendo parlare della sua arte e della sua figura di artista tutto il mondo. Alla mostra evento interveranno oltre al presidente Luca Filipponi, la direttrice della comunicazione Paola Biadetti, il critico e storico dell’arte Sandro Costanzi , i musicisti Emanuela Mari ed Alessandro Piccioli che effettueranno una performance straordinaria come anteprima delle menotti art festival Spoleto di settembre ( 25- 28) già completamente sold out con 120 spazi espositivi. Tra le novità il premio letterario ed il premio musicale Thomas Schippers che quest’anno sarà coordinato e diretto dalla prof ssa Elena Sabatino con la collaborazione e la partneship del soprano Angelica Cirillo.

Soddisfatto il presidente Luca Filipponi, confermato alla guida ed al coordinamento del Nobel Week a dicembre e sarà anche relatore al premio Nobel per la letteratura il 10 dicembre a Stoccolma ( anteprima al museo dei Nobel 8-9 dicembre) : ” Sono numerose le iniziative di successo della organizzazione che presiedo che si è molto consolidata anche a Bruxelles con il progetto culturale al Parlamento Europeo a Maggio, il progetto Spoleto meeting Art Venezia durante la biennale diArchitetura sempre a Venezia e con il Salotto del premio bancarella che si svolgerà a Pontremoli il 19 ed il 20 luglio prossimi. Anche durante il 68° Festival dei Due Mondi sono in programma notevoli ed importanti mostre ed attività culturali”.

Tanti impegni, molto inclusivi e con partnership sempre più importanti, per una primavera veramente in fiore e multicolore.