Peppe Garofalo ancora alla Ducato Futsal

In gruppo anche Matteo Belli, Andrea Ragni e Matteo Laurenti

In attesa dell’inizio ufficiale della preparazione e di qualche faccia nuova, continuano le riconferme in casa Ducato Futsal Spoleto. Del gruppo, faranno parte ancora Matteo Belli, Andrea Ragni e Matteo Laurenti; oltre a una delle sorprese più liete del ’22-’23, quel Giuseppe Garofalo, che si è rimesso in discussione, dopo qualche tempo di inattività.

“Sono veramente felice – dice “Peppe” – di tornare a correre con i miei compagni che continuo a ritenere una sorta di seconda famiglia. Tra l’altro ho avuto ottime sensazioni provenienti dal fatto che siamo rimasti in buona forma, nonostante la pausa estiva”.

E ora via con la C1…

“Per il prossimo anno spero di poter dare un contributo maggiore in zona gol; ma, se il mister continuerà a vedermi in campo un po’ più dietro, resta importante il risultato di squadra e la voglia di divertirsi come è stato nella scorsa stagione. Con l’obiettivo di fare bene e vincere il più possibile”.