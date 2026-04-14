Pensioni di invalidità, la svolta parte da Spoleto: l’annuncio del neo-presidente Mariani che fa sperare le famiglie

Il XII Congresso Provinciale della Rete Associativa ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), svoltosi a Perugia, ha decretato un verdetto importante, per acclamazione: a guidare la più importante realtà di tutela dei disabili a livello provinciale sarà lo spoletino Enrico Mariani, già Presidente Regionale.

​Il neo-presidente non ha usato giri di parole, puntando dritto alle criticità che affliggono migliaia di famiglie. Al centro del suo mandato ci sono tre pilastri fondamentali: l’adeguamento delle pensioni di invalidità all’inarrestabile costo della vita, il decentramento delle commissioni INPS sul territorio regionale per avvicinare i servizi ai cittadini e, soprattutto, la piena attuazione dei progetti di vita indipendente.

​“Sono spesso le stesse famiglie a non conoscere le opportunità che si stanno aprendo con la nuova riforma della disabilità (L62/2024)”, ha ammonito Mariani, sottolineando come l’ANMIC debba farsi carico di colmare questo gap informativo per permettere a ogni persona con disabilità di realizzare le proprie aspirazioni.

​Il Congresso ha rappresentato un momento di dialogo cruciale tra le istituzioni. Al tavolo dei lavori erano presenti figure di spicco come il Presidente Nazionale ANMIC, Nazaro Pagano, l’Assessora alle Politiche Sociali di Perugia, Costanza Spera, e il Consigliere Comunale Cesare Carini. Fondamentale il contributo tecnico fornito da Alessio Coletti (Responsabile Centro Medico Legale INPS Perugia) e da Massimo Gigli (Medico di categoria ANMIC presso INPS), a testimonianza della sinergia necessaria per garantire i diritti dei disabili nelle commissioni mediche.

​L’Assemblea ha definito l’organigramma che affiancherà lo spoletino Mariani in questa sfida:

​ Presidente: Enrico Mariani

Enrico Mariani ​ Vice Presidente: Francesca Giovanna Mavilla

Francesca Giovanna Mavilla ​Segretario: Daniela Assalve

​Il Consiglio Provinciale di Perugia sarà composto da: Laura Assalve, Patrizia Cicuti, Vera Ciocoi, Debora De Vanna, Chiara Ercolani, Fausto Gentileschi, Francesco Omicini, Silvana Simoncini e Sabrina Vergini.

​Per Spoleto, la conferma di Mariani ai vertici associativi rappresenta una garanzia di rappresentanza e una vittoria per l’intero comparto sociale del territorio.