Pensilina dell’autobus a Maiano: dove eravamo rimasti?

S.P. 451, km 19+600: Istanza dei cittadini approvata, iter e permessi ok, poi il nulla

di Manuele Fiori

Correva l’anno 2018 quando, nel mese di ottobre un gruppo di cittadini abitanti a ridosso della strada provinciale Tuderte, per mano di una portavoce scrissero al Comune, alla provincia e a Busitalia per richiedere l’istallazione di una pensilina per la fermata del bus.

La strada in questione è la provinciale 451, km 19+600, direzione di marcia la Bruna-Spoleto, tratto già noto, fra l’altro, per la sua pericolosità e i suoi numerosi incidenti verificatosi negli anni con esiti anche mortali.

La Provincia rispose specificando che la competenza era del comune “nell’ambito dei propri progetti di arredo urbano, in accordo con le aziende esercenti i servizi”.

Il comune disse “per competenza progettuale è stato già comunicato alla Direzione Tecnica che, nella propria autonomia gestionale, valuterà l’istanza.

La Busitalia Sita-Nord Srl, “quale concessionario del trasporto pubblico locale, preliminarmente ha valutato positivamente quanto richiesto.” ma, a Maiano, i ragazzini che devono prendere l’autobus, sono ancora senza pensilina.

Sappiamo bene come negli anni le istituzioni cambino colori e rappresentanti politici ma, i progetti in essere, sarebbe bene portarli a compimento.

Qualcuno risponda e dia belle notizie, grazie.

Nella foto: screenshot da google maps del punto fermata interessato