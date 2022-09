Pennellate e pedalate nella terza edizione della Francescana Art

di Mariolina Savino

Domenica 25 settembre lo sport sposa l’arte e lungo il corso di Foligno sfileranno le bici d’epoca davanti alle tele bianche, acquarelli, tempere, oli e pennelli e pittori in costumi Vintage.

La Francescana Art giunta alla sua terza edizione è l’estemporanea che racconta la passione che nasce dall’amore per le bici che percorrono strade bianche odorose di lavanda e di mosto, anteprima di vendemmia nelle cantine, lungo i campi dove ammirare la bellezza dei borghi umbri, dolcemente adagiati su colli e piane, nei percorsi francescani.

Gli artisti provenienti da varie regioni italiane e paesi stranieri inonderanno di colore la gioiosa manifestazione che da anni oramai vede protagonisti Giada, Pamela, Daniela, Luca e migliaia di appassionati che hanno fatto diventare l’evento di interesse internazionale.

La prima edizione targata Carapace Mac Art, la vinse Giovanni Perna, artista campano oramai umbro di adozione e la seconda da un grandissimo pittore umbro, Gianmaria Maria Pierini.

Chi firmerà la terza edizione?

Lo scopriremo solo vivendo. Una giuria qualificata premierà le opere realizzate in live painting alla presenza dell’assessore alla cultura Decio Barili.

Un ringraziamento dovuto a tutti gli sponsor che con grande slancio partecipano all’evento e a tutto il personale del Bistrot 93 che ospita l’estemporanea sotto le logge a Foligno.