“Pedalando nei sogni – Muoversi, crescere, creare” , il nuovo progetto educativo del BICI Club Spoleto rivolto alle scuole primarie dell’Umbria  

Unire movimento, consapevolezza corporea e creatività per promuovere uno sviluppo armonico nei bambini: è questo l’obiettivo del nuovo progetto “Pedalando nei sogni – Muoversi, crescere, creare”, promosso dal BICI Club Spoleto “Castellani Impianti” e rivolto alle scuole primarie dell’Umbria.

Il progetto è stato presentato ufficialmente il 16 settembre durante l’evento “Spoleto per la Scuola 2025”, organizzato dal Comune di Spoleto presso l’IPSEOASC “G. De Carolis”. Durante l’incontro, il team del BICI Club ha illustrato ai docenti un percorso educativo innovativo, guidato da professionisti della fisioterapia sportiva, pensato per sviluppare competenze motorie e creative nei più piccoli.

Le attività proposte si concentreranno su temi fondamentali quali:

Psicomotricità

Coordinazione

Equilibrio

Ritmo

Educazione al movimento

Respirazione

Routine di allenamento

Il percorso culminerà con una giornata all’aperto presso il Ciclodromo di Foligno, realizzata in collaborazione con l’UC Foligno, dove gli alunni potranno mettere in pratica quanto appreso divertendosi in bicicletta in un contesto sicuro e stimolante.



Ogni classe partecipante sarà inoltre invitata a realizzare un elaborato grafico come momento di riflessione sulle emozioni, le suggestioni e le idee vissute durante il progetto. Tra tutti i lavori, uno sarà selezionato per diventare il manifesto ufficiale del 6° Memorial Cesarini – Trofeo Castellani Impianti, Gara ciclistica per Giovanissimi in programma il 30 maggio 2026 al Giro della Rocca Albornoziana a Spoleto. Tutti gli elaborati verranno esposti in una mostra presso la Biblioteca Comunale di Spoleto.



Il BICI Club Spoleto ringrazia sentitamente l’Assessora Luigina Renzi e il suo team, l’assessore Federico Cesaretti con delega allo sport per il supporto concreto e la vicinanza alle iniziative dedicate all’infanzia e al mondo scolastico.



Per maggiori informazioni o per ricevere la scheda dettagliata del progetto, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo:







biciclubspoleto@gmail.com