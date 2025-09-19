“Pedalando nei sogni – Muoversi, crescere, creare” , il nuovo progetto educativo del BICI Club Spoleto rivolto alle scuole primarie dell’Umbria  

  • Redazione
  • Settembre 19, 2025
  • Attualità
  • Letto 50

    • Unire movimento, consapevolezza corporea e creatività per promuovere uno sviluppo armonico nei bambini: è questo l’obiettivo del nuovo progetto “Pedalando nei sogni – Muoversi, crescere, creare”, promosso dal BICI Club Spoleto “Castellani Impianti” e rivolto alle scuole primarie dell’Umbria.

     

    Il progetto è stato presentato ufficialmente il 16 settembre durante l’evento “Spoleto per la Scuola 2025”, organizzato dal Comune di Spoleto presso l’IPSEOASC “G. De Carolis”. Durante l’incontro, il team del BICI Club ha illustrato ai docenti un percorso educativo innovativo, guidato da professionisti della fisioterapia sportiva, pensato per sviluppare competenze motorie e creative nei più piccoli.

     

    Le attività proposte si concentreranno su temi fondamentali quali:

     

    Psicomotricità

    Coordinazione

    Equilibrio

    Ritmo

    Educazione al movimento

    Respirazione

    Routine di allenamento

    Il percorso culminerà con una giornata all’aperto presso il Ciclodromo di Foligno, realizzata in collaborazione con l’UC Foligno, dove gli alunni potranno mettere in pratica quanto appreso divertendosi in bicicletta in un contesto sicuro e stimolante.

    Ogni classe partecipante sarà inoltre invitata a realizzare un elaborato grafico come momento di riflessione sulle emozioni, le suggestioni e le idee vissute durante il progetto. Tra tutti i lavori, uno sarà selezionato per diventare il manifesto ufficiale del 6° Memorial Cesarini – Trofeo Castellani Impianti, Gara ciclistica per Giovanissimi in programma il 30 maggio 2026 al Giro della Rocca Albornoziana a Spoleto. Tutti gli elaborati verranno esposti in una mostra presso la Biblioteca Comunale di Spoleto.

    Il BICI Club Spoleto ringrazia sentitamente l’Assessora Luigina Renzi e il suo team, l’assessore Federico Cesaretti con delega allo sport per il supporto concreto e la vicinanza alle iniziative dedicate all’infanzia e al mondo scolastico.

    Per maggiori informazioni o per ricevere la scheda dettagliata del progetto, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo:



     biciclubspoleto@gmail.com

    Share

    Articolo precedente

    Successo per A spasso con Buddy

    Articolo successivo

    Nasce la Rete delle Città di Carta: Spoleto tra i comuni firmatari

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....