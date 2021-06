Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Pieno sostegno del Partito Democratico di Spoleto ai lavoratori della VUS che aderiscono alla mobilitazione annunciata dalle Segreterie Nazionali unitarie dell’igiene ambientale partecipando allo sciopero generale nazionale proclamato per il 30 giugno a Roma. Si chiede che Governo e Parlamento correggano immediatamente l’art. 177 del Codice degli appalti che, se confermato, metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro.

Nello specifico, l’art- 177. Obbliga le aziende del comparto dell’igiene ambientale a esternalizzare l’80% di tutte le attività anche quelle che vengono svolte in maniera diretta con proprio personale.

Ma non finisce qui. Le aziende che subentreranno nelle attività non avranno l’obbligo di assorbire il personale attualmente in servizio e, nel caso lo riassorbissero, avranno facoltà di non rispettare le attuali garanzie contrattuali.

A rendere più critica la situazione c’è anche la possibilità per i Comuni di gestire in proprio l’igiene ambientale. Un ritorno al passato, con servizi spezzettati e gare al massimo ribasso. Una norma che mette a rischio, nel caso della VUS, centinaia di posti di lavoro e la sopravvivenza della stessa azienda.

La trattativa tra Governo nazionale, forze politiche e organizzazioni sindacali per rivedere le norme sulla concorrenza previste da PNRR è in atto. Il Pd di Spoleto auspica che l’art. 177 venga rivisto a tutela dei lavoratori e della qualità dei servizi facendo proprie le considerazioni dei sindacati sulla validità di soggetti industriali cresciuti in questi anni nel settore con l’apporto e la formazione di eccellenze professionali resi tangibili durante il lockdown quando nonostante le difficoltà del momento non è mai stato interrotto il servizio di raccolta e pulizia delle città.

Di certo non sembra quella della “privatizzazione spezzatino” la strada da percorrere. L’auspicio è che il Governo faccia immediatamente dietrofront. Il Pd di Spoleto fatte proprie le istanze dei lavoratori VUS si farà promotore presso i livelli regionali e nazionali del partito della problematica affinché sia trovata al più presto la soluzione auspicata.

Partito Democratico di Spoleto