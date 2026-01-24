Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Partito Democratico di Spoleto

Il Partito Democratico di Spoleto esprime la propria solidarietà a Giorgio Dionisi, nostro iscritto, a seguito della conclusione di una lunga vicenda che ha inciso profondamente sul suo percorso umano e professionale.

Riteniamo doveroso ribadire con forza l’importanza dei principi di dignità della persona, presunzione di innocenza e tutela dei diritti, valori fondamentali che devono sempre orientare l’azione pubblica e istituzionale.

Il Partito Democratico di Spoleto continuerà a sostenere una cultura della giustizia improntata al rispetto delle persone, alla correttezza e alla responsabilità.

Partito Democratico di Spoleto