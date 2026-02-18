PD, M5S, Civici Umbri e Ora Spoleto: «Le dimissioni in VUS confermano le nostre preoccupazioni»

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nonostante le rassicurazioni del Consiglio d’Amministrazione VUS e del centro destra locale, sappiamo per certo che le dimissioni del Direttore Generale Marco Ranieri non sono state formalizzate per motivi legati al suo pensionamento.

Da quanto ci risulta l’ormai ex D.G. ha criticato l’operato dell’attuale dirigenza societaria sia per motivi legate alla revisione dei suoi compiti all’interno dell’azienda, ma soprattutto per le metodologie di gestione.

Non entrando nel merito delle singole questioni, queste dimissioni confermano che qualcosa in VUS non sta funzionando. Come amministrazione comunale ne avevamo già il sentore quando ci furono proposte le modifiche statutarie poste come una sorta di “prendere o lasciare” in cambio di un posto all’interno del CDA.

Oggi le dimissioni di Ranieri confermano le nostre preoccupazioni e ci convincono ancor di più della nostra posizione completamente distaccata da questa dirigenza a trazione centrodestra.

PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

CIVICI UMBRI SPOLETO

ORA SPOLETO