PD, M5S, Civici Umbri e Ora Spoleto: «Le dimissioni in VUS confermano le nostre preoccupazioni»

  • Redazione
  • Febbraio 18, 2026
  • Dalle sedi
    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Nonostante le rassicurazioni del Consiglio d’Amministrazione VUS e del centro destra locale, sappiamo per certo che le dimissioni del Direttore Generale Marco Ranieri non sono state formalizzate per motivi legati al suo pensionamento.

    Da quanto ci risulta l’ormai ex D.G. ha criticato l’operato dell’attuale dirigenza societaria sia per motivi legate alla revisione dei suoi compiti all’interno dell’azienda, ma soprattutto per le metodologie di gestione.

    Non entrando nel merito delle singole questioni, queste dimissioni confermano che qualcosa in VUS non sta funzionando. Come amministrazione comunale ne avevamo già il sentore quando ci furono proposte le modifiche statutarie poste come una sorta di “prendere o lasciare” in cambio di un posto all’interno del CDA.

    Oggi le dimissioni di Ranieri confermano le nostre preoccupazioni e ci convincono ancor di più della nostra posizione completamente distaccata da questa dirigenza a trazione centrodestra.

     

    PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

    MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

    CIVICI UMBRI SPOLETO

    ORA SPOLETO

     

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla