Diffondere l’abitudine alla lettura come strumento per la crescita individuale e sostenere i progetti locali di promozione della lettura. Sono solo alcune delle finalità che il Comune di Spoleto, capofila della Zona sociale n. 9, si prefigge di raggiungere attraverso il Patto locale per la lettura 2021-2024 sottoscritto a dicembre dello scorso anno.

A riguardo il Comune di Spoleto, titolare della qualifica di “Città che legge”, ha pubblicato un avviso per coinvolgere soggetti istituzionali, associativi, della filiera del libro, della cultura e dell’inclusione sociale per potenziare le attività di promozione della lettura sul territorio.

Il Patto si configura infatti quale strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura, con lo scopo di ridare valore all’atto di leggere, come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza e di rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa attraverso una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel territorio del Comune di Spoleto e dei Comuni della Zona sociale n. 9.

La domanda di adesione in risposta all’avviso (tutte le informazioni utili sono disponibili qui https://bit.ly/3JHOUu3) può essere presentata da associazioni e mondo del volontariato, terzo settore, università, editoria e i media locali, librerie, imprenditori, volontari Nati per leggere certificati ed altri soggetti che ne condividono le finalità, scuole di ogni ordine e grado che non abbiano già sottoscritto il Patto, soggetti aventi esperienza e professionalità nel settore dell’inclusione sociale e socio culturale anche attraverso la lettura, l’editoria, la cultura.

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata utilizzando il modello disponibile online e pervenire tramite PEC (comune.spoleto@postacert.umbria.it) o email (biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it).

Per consentire l’avvio della programmazione delle attività della Zona sociale n. 9, di cui Spoleto è capofila, le domande dovranno pervenire entro il 31 marzo 2022.

Per informazioni: tel. 0743 218801 o email biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it.