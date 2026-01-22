“Patto indietro!”: il comunicato stampa firmato da 5 consiglieri comunali

  • Redazione
  • Gennaio 22, 2026
  • Dalle sedi
  • Letto 53

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Oggi Spoleto tocca un punto di non ritorno: il Consiglio comunale va deserto per l’assenza totale dei consiglieri del Patto Avanti Spoletino. Un atto grave, che svilisce le istituzioni e offende la città.

     

    La maggioranza è paralizzata da faide interne, ormai esplose anche contro il Sindaco Sisti. Con le elezioni che si avvicinano, le lotte di potere hanno definitivamente sostituito il governo della città.

     

    Non ci interessa il toto-Sindaco.

    Ci interessa Spoleto, ferma da mesi, senza guida e senza programmazione.

     

    Il Comune non ha ancora approvato il bilancio di previsione né il DUP 2026–2028. Nessuna certezza sulle risorse per A.Se., nessuna strategia per sostituire i dirigenti in uscita, progetti strategici bloccati, compresi quelli di Agenda Urbana.

     

    Mentre la città si ferma, il Patto Avanti Spoletino continua a litigare. I ritardi sul bilancio non sono più spiegabili: sono irresponsabili.

     

    La verità è una sola: questa situazione è indegna. Spoleto merita un’amministrazione presente, seria e concentrata sui problemi reali, non una maggioranza impegnata solo nelle proprie guerre interne.

     

    Mentre a Perugia si riunisce il Patti Avanti, a Spoleto si palesa il PATTO INDIETRO

     

    I consiglieri comunali

    Diego Catanossi

    Alessandra Dottarelli

    Sergio Grifoni

    Paolo Imbriani

    Gianmarco Profili

    Share

    Articolo precedente

    Insieme per Spoleto: “Collasso definitivo della maggioranza che fugge dal Consiglio Comunale”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla