“Patto indietro!”: il comunicato stampa firmato da 5 consiglieri comunali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Oggi Spoleto tocca un punto di non ritorno: il Consiglio comunale va deserto per l’assenza totale dei consiglieri del Patto Avanti Spoletino. Un atto grave, che svilisce le istituzioni e offende la città.

La maggioranza è paralizzata da faide interne, ormai esplose anche contro il Sindaco Sisti. Con le elezioni che si avvicinano, le lotte di potere hanno definitivamente sostituito il governo della città.

Non ci interessa il toto-Sindaco.

Ci interessa Spoleto, ferma da mesi, senza guida e senza programmazione.

Il Comune non ha ancora approvato il bilancio di previsione né il DUP 2026–2028. Nessuna certezza sulle risorse per A.Se., nessuna strategia per sostituire i dirigenti in uscita, progetti strategici bloccati, compresi quelli di Agenda Urbana.

Mentre la città si ferma, il Patto Avanti Spoletino continua a litigare. I ritardi sul bilancio non sono più spiegabili: sono irresponsabili.

La verità è una sola: questa situazione è indegna. Spoleto merita un’amministrazione presente, seria e concentrata sui problemi reali, non una maggioranza impegnata solo nelle proprie guerre interne.

Mentre a Perugia si riunisce il Patti Avanti, a Spoleto si palesa il PATTO INDIETRO

I consiglieri comunali

Diego Catanossi

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili