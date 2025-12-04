Passaggio della Fiamma Olimpica. Modifiche alla viabilità per martedì 9 dicembre

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Spoleto, martedì 9 dicembre 2025 saranno adottate modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito saranno istituiti dalle 8.00 alle 12.00 nell’area di parcheggio compresa tra via Fermi e via Reggiani, dalle 8.00 alle 15.00 il divieto di sosta con rimozione forzata riguarderà l’area di sosta di via Strada Romana e dalle 8.00 alle 13.00 via W. Tobagi e l’area di sosta per ciclomotori e motocicli all’inizio di corso G. Mazzini. Tale divieto dalle 10.00 alle 12.30 sarà istituito in piazza Garibaldi limitatamente agli stalli tra i civici 2 e 6, area antistante piazzale Don Puglisi e stalli carico/scarico, via dell’Anfiteatro, via Pierleone, via Vaita Sant’Andrea e piazza della Libertà.

A partire dalle ore 11.00, la circolazione veicolare sarà progressivamente sospesa per il tempo necessario al transito in sicurezza della Fiamma Olimpica e dei mezzi al seguito lungo viale Marconi (da via Manna a viale Trento e Trieste), viale Trento e Trieste (fino a largo M. Jones), via Flaminia, piazza della Vittoria, piazza Garibaldi, via dell’Anfiteatro, via Cecili, via Pierleone, piazza Collicola, via Vaita Sant’Andrea, largo Gigli, via Filitteria, via Tobagi, piazza Mentana, corso Mazzini, piazza della Libertà, viale Matteotti nel tratto compreso tra piazza della Libertà e l’intersezione con viale Martiri della Resistenza.

La circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale, durante gli orari di chiusura al transito di piazza Garibaldi sarà deviata su percorsi alternativi esterni al centro storico, individuati dal gestore.

Per la giornata del 9 dicembre, i titolari di abbonamento per le aree a pagamento interdette alla sosta dal presente provvedimento, potranno parcheggiare in tutte le aree a pagamento limitrofe, indipendentemente dai settori indicati negli abbonamenti.

La Polizia Locale potrà adottare provvedimenti integrativi per agevolare e fluidificare il traffico in caso di necessità.