Passaggio della campana al lions club Spoleto. L’Avv. Sabatini nuovo presidente

Il presidente ing. Alceo Mancini dopo un anno intenso di attività e service ha passato il testimone all’ avv. Massimo Sabatini, il quale oltre a proseguire i progetti avviati dal past ha preannunciato di voler dare avvio ad altre iniziative e attività, che ha illustrato ai soci riuniti per l’occasione alla cerimonia di passaggio delle consegne. Il neo presidente Sabatini ha riferito che non mancherà la vicinanza ai più fragili e ai bisognosi, una presenza attiva nelle realtà scolastiche del territorio attraverso la proposizione di progetti e temi di studio lionistico, anche di rilievo nazionale. Viva sarà pure – come è consuetudine del club- l’attenzione per la città, in particolare la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico ed artistico.

Intanto nella giornata di sabato 20 luglio il primo e tradizionale impegno per il neo presidente che ha accolto in città 14 ragazzi del Campo Amicizia Enrico Cesarotti provenienti da tutto il mondo ed arrivati per l’occasione da Roma, dove soggiornano. I ragazzi erano accompagnati dalla responsabile del distretto lion 108L Sandra Becostrino e da altri coordinatori distrettuali dell’iniziativa. Il gruppo di giovani ha visitato la città ed incontrato i soci del club trascorrendo un piacevole momento di lionismo ed apprezzando l’accoglienza ricevuta.