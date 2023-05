Passaggio del Giro d’Italia a Spoleto: chiuse le scuole superiori e la SS3 Flaminia

Sabato 13 maggio in occasione dell’ottava tappa “Terni-Fossombrone”

In occasione dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2023 “Terni-Fossombrone”, prevista per sabato 13 maggio, la strada statale Flaminia 3 verrà chiusa al traffico dalle ore 9.30 alle ore 13.



Per raggiungere Foligno-Perugia è utilizzabile lo svincolo in uscita dalla SS 685 Tre Valli Umbre, direzione Foligno-Perugia, mentre per raggiungere Terni sarà necessario proseguire in direzione Valnerina (galleria Forca di Cerro).

L’uscita degli studenti degli Istituti secondari di II grado in concomitanza del passaggio dei ciclisti comporta l’impossibilità di transito dei mezzi, pubblici e privati, adibiti al trasporto dei ragazzi verso la SS3 Flaminia.



Pertanto è stato necessario disporre la chiusura degli Istituti secondari di II grado cittadini per il giorno sabato 13 maggio.​