Pasquetta al PalaBarton, c’è gara 5 Perugia-Milano

Quinto match, quello decisivo, tra Perugia e Milano a Pian di Massiano lunedì pomeriggio per decidere la formazione che va in semifinale scudetto. Simone Giannelli: “Sarà una partita difficile, Milano è una squadra che sta giocando veramente bene e ci ha già messo in difficoltà quindi dobbiamo andare in campo con aggressività, cuore e testa per passare il turno”. Fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta TV su Raisport ch. 58

“Dopo la sconfitta in Champions dobbiamo subito ricaricare energie mentali e fisiche. Soprattutto mentalmente dobbiamo stare con la testa alta. Lo sport è questo, bisogna stare uniti quando si vince e quando si perde perché vincere sempre è impossibile. La Champions era una competizione a cui la società e noi giocatori tenevamo molto, ma ora bisogna guardare avanti ed il calendario ci offre subito la possibilità lunedì di reagire, di dimostrare il nostro gioco e di mettere tutto quello che abbiamo. Sarà una partita difficile, Milano è una squadra che sta giocando veramente bene e ci ha già messo in difficoltà quindi dobbiamo andare in campo con aggressività, cuore e testa per passare il turno”.

Parla così il regista della Sir Safety Susa Perugia Simone Giannelli in vista del match decisivo che attende il lunedì di Pasquetta i Block Devils che ospitano al PalaBarton l’Allianz Milano in gara 5 dei quarti di finale playoff. Fischio d’inizio e diretta TV su Raisport a partire dalle ore 18:00 , chi vince va in semifinale scudetto, chi perde entra nei playoff 5° posto che assegnano un posto in Challenge Cup.

“Adesso è il momento di stare tutti compatti e di aiutare i ragazzi”, dice Andrea Anastasi. “Abbiamo perso un po’ di sicurezza ed ora creare problemi o lamentarsi è l’errore principale che si può fare. Invece come dicevo la nostra bravura deve essere quella di stare uniti, di supportarci a vicenda e di credere nel percorso fatto finora in vista della partita di lunedì che è chiaramente molto importante”.

Un possibile 6+1 di Perugia potrebbe essere quello che Giannelli in regia, Herrera opposto, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Piazza, tecnico di Milano, dovrebbe rispondere con Porro al palleggio, Patry in diagonale, Piano e Loser al centro della rete, Ishikawa e Mergarejo schiacciatori di posto quattro e Pesaresi libero.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che lunedì le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:00 circa per permettere un migliore ingresso alla partita. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 – A3 – B2 – B3. La biglietteria del palazzetto sarà invece aperta a partire dalle ore 14:30 circa.

PRECEDENTI

Venticinque i precedenti tra le due formazioni. Venti le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, cinque le affermazioni dell’Allianz Milano. Serie in perfetto equilibrio dopo la vittoria di Perugia al PalaBarton in gara 1 e gara 3 con i punteggi di 3-0 e 3-1 ed i successi di Milan o all’Allianz Cloud in gara 2 e gara 4 entrambi con il punteggio di 3-2.

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo lunedì. È il libero bianconero Alessandro Piccinelli, in maglia Allianz nella stagione 2017-2018 . In panchina per Milano invece, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia nel biennio 2011-2013

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di lunedì tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero lunedì per Perugia-Milano sui canali social della Sir Safety Susa Perugia.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Milano sarà trasmessa in replica martedì alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Prima, a partire dalle ore 21:30 sempre su Umbria TV, nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Herrera, Russo-Flavio, Plotnytskyi-Leon, Colaci libero. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Piano-Loser, Ishikawa-Mergarejo, Pesaresi libero. All. Piazza.

Arbitri: Marco Zavater – Gianluca Cappello