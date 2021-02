Partito Democratico: “Vicinanza e profonda stima per tutti quei consiglieri comunali che in questo momento, oltre ad impegnarsi nel loro ruolo istituzionale a difesa della città, ricoprono il ruolo di medici”

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

In questi momenti serietà e intelligenza non dovrebbero essere un’opzione ma un dovere.

Parafrasando una parte del discorso programmatico del nostro Presidente del Consiglio Draghi chiediamo in questo momento di concentrarci, tutti, per affrontare, sia per la nostra città, sia per la nostra Regione, un momento drammatico e delicato.

E invece leggiamo di articoli in cui si ipotizzano alleanze e interviste in cui si accusano consiglieri comunali di conflitti di interessi inesistenti per l’unica colpa che hanno che è quella di occuparsi giorno e notte, in prima linea, dell’emergenza sanitaria che si sta combattendo senza i giusti mezzi.

E’ questo il modo in cui si lavora compatti per combattere la pandemia ed aiutare le persone più colpite? E’ questo il modo in cui si lavora per l’unità? Non c’è cosa peggiore di coloro che attaccano o giudicano gli altri prima di fare un esame di coscienza su sé stessi. E chissà se queste critiche vengono mosse per avere qualcosa in cambio.

Come Partito Democratico esprimiamo la nostra vicinanza e profonda stima per tutti quei consiglieri comunali che in questo momento, oltre ad impegnarsi nel loro ruolo istituzionale a difesa della città, ricoprono il ruolo di medici e, insieme a loro, non finiremo mai di ringraziare tutti gli operatori della sanità che in questo periodo si battono senza sosta per difendere il diritto più importante: quello alla vita.

Partito Democratico Spoleto