Partito Democratico: la verità sulla mozione di sfiducia

“Naufraga la prima amministrazione di destra. Lega e Fratelli d’Italia sfiduciano il loro sindaco”

Adesso basta. Dopo la fiera delle banalità degli interventi dell’altro ieri in Consiglio comunale di chi si è asserragliato vicino al Sindaco, compresi quelli degli Assessori che, da regolamento, non potrebbero neanche prendere la parola, tutto quello a cui stiamo assistendo in queste ore ci dà la misura di ciò che era diventata la prima amministrazione comunale di centrodestra, a guida De Augustinis.

Per noi la politica non si fa dentro i Palazzi ma si fa, giorno per giorno, coinvolgendo la nostra comunità e il nostro territorio.

Un partito come il nostro ha, da anni, persone in tutto il territorio da Monte Martano a Bazzano, da Strettura ad Azzano. La nostra assemblea, che tanti tentano di sminuire in queste ore, è formata da dirigenti che hanno esperienze amministrative alle spalle e rappresentano migliaia di elettori.

Il Partito Democratico sono mesi che sta dicendo al primo cittadino di fare un passo indietro per farne fare dieci in avanti alla città, in un processo dove andavano coinvolti non solo i partiti che sedevano fino a ieri in Consiglio comunale ma anche tutte le altre forze politiche della città, insieme alle forze sociali ed economiche. Un processo che andava costruito e che, soprattutto, avrebbe avuto bisogno di tempo, volontà, responsabilità e capacità. Siamo stati inascoltati per mesi.

Questo avrebbe permesso alla città di avere un vero governo di salute cittadina per affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale in cui versa. E su questa nostra posizione quanti attacchi abbiamo ricevuto in questo periodo e quanti appellativi di cui “stampella del Sindaco” è il più leggero. Anche di fronte a questo eravamo pronti ad esserci, per salvare la nostra città dall’incapacità di governare della destra che, sia a livello locale sia a livello regionale, non si sta mostrando all’altezza della grave situazione. In questi mesi, fino alle ultime ore, le porte ci sono sempre state chiuse in faccia per autoreferenzialità, incapacità politica e incapacità di saper ascoltare. Anzi, abbiamo assistito ad attacchi da parte del Sindaco contro il nostro consigliere Trippetti la cui unica ‘colpa’ è stata quella di aver letto la mozione di sfiducia.

Ora suscita tenerezza il tentativo di voler imputare al nostro partito la responsabilità sulla fine di questa amministrazione da parte di chi, non solo non è stato in grado di comprendere un processo politico del genere, ma non è stato in grado di mantenere la sua maggioranza. Le uniche responsabilità sono da ricercare in casa dei partiti che hanno scelto questo Sindaco come il sindaco giusto per la nostra città per poi sfiduciarlo.

Non si poteva chiedere ad un partito come il nostro di fare un salto nel buio senza essere sicuri di essere utili alla città e traghettarla fuori dalla crisi. Di fatto ci sono stati chiesti solo i voti in consiglio, dopo il colpo di teatro del sindaco, per poter continuare una azione amministrativa il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti. Il futuro e la vita di una comunità non possono essere ridotti a una partita di poker dove si tenta l’ultimo rilancio. Ma questo è solo l’ultimo esempio di come questo Sindaco e la sua Giunta hanno agito in questi anni.

In politica, così come nella vita, ci sono momenti in cui è ancora più importante prendersi le proprie responsabilità e non cercare colpevoli per trovare assoluzione. Accuse che rispediamo al mittente, con la trasparenza e la chiarezza che ci contraddistinguono e che hanno contraddistinto la nostra azione politica da sempre.

Alla luce della nomina della Commissaria Tiziana Tombesi e del sub Commissario Natalino Carusi, il Partito Democratico augura ad entrambi buon lavoro e assicura la propria collaborazione nell’interesse della comunità spoletina alle prese con una serie di problematiche che necessitano sostegno e soluzione.