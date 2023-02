Partito Democratico, anche a Spoleto si vota per la sfida Bonaccini-Schlein

Domenica, dalle 8 alle 20, seggi aperti in Viale Trento e Trieste e San Giovanni di Baiano

Domenica prossima si terranno le ultime consultazioni per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. La macchina organizzativa anche a Spoleto sta mettendo a punto tutti i dettagli per la buona riuscita del Congresso che porterà al voto molti nostri concittadini, iscritti e non iscritti al Pd. I seggi sono allestiti nelle sedi del partito di viale Trento e Trieste e di San Giovanni di Baiano. Si può votare dalle 8 alle 20.

“Il Pd è un grande partito che punta alla massima partecipazione – dichiara il segretario Stefano Lisci -. Ci riempie di soddisfazione la presenza tra i candidati all’assemblea nazionale nella lista Bonaccini di Marco Trippetti, presidente del Consiglio comunale e membro di spicco della segreteria. È il segnale che il Partito Democratico di Spoleto, dopo anni in cui era caduto nel dimenticatoio, considerato da molti una sorta di ‘votificio’, sta riacquistando credito e considerazione.

Lo testimonia il crescente interesse da parte dei cittadini, in particolare dei giovani che comprendono l’importanza dell’impegno politico specie in momenti in cui le loro libertà sono messe a dura prova dalle destre al governo. Mi auguro quindi che la giornata di domenica rappresenti una ripartenza verso obiettivi di rinascita del Paese di cui il Partito Democratico è e sarà protagonista”.