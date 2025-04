Partenza Sprint per il Vespa Club Spoleto

Buona la prima! Il Vespa Club Spoleto, sotto la guida del presidente Andrea Musco, conquista subito il primo podio all’evento “Il Diamante Nero” di Scheggino. Un grande successo per il club, che ha partecipato con entusiasmo alla kermesse diretta dal direttore artistico Massimo Zamponi, che ha visto la presenza di numerosi ospiti di livello nazionale e internazionale.

Sabato 5 aprile, nella suggestiva piazza di Scheggino, adiacente al Museo del Tartufo Urbani, il club ha avuto l’opportunità di esporre una selezione di modelli storici della Piaggio, che hanno segnato la storia del marchio dal 1950 agli anni ’80, regalando un viaggio nel tempo agli appassionati e ai visitatori.

Il presidente Andrea Musco ha dichiarato: “Siamo grati di essere stati invitati a questa importante manifestazione. Abbiamo avuto la fortuna di presentare modelli che non tutti i club hanno la possibilità di esporre insieme, rendendo ancora più unica questa straordinaria rassegna. Ringrazio i miei collaboratori che hanno reso possibile tutto ciò e gli amici che sono venuti a farci visita.”

Ora, il Vespa Club Spoleto è pronto per il prossimo appuntamento: Spoleto Vintage, che si terrà domenica 27 aprile nel suggestivo Chiostro di San Nicolò. L’evento sarà una festa per tutti i soci, amici e famiglie, con un mix di musica dal vivo, esposizioni, buon cibo e, naturalmente, la mitica Vespa.

Non mancate a questo appuntamento imperdibile per vivere una giornata all’insegna della passione per le due ruote e per il divertimento!