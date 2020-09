Parte la Superlega, domani la Sir al PalaBarton contro Vibo Valentia

Dopo il successo in Supercoppa, Perugia si tuffa sul campionato con la sfida contro la formazione calabrese. Heynen ed i suoi ragazzi vogliono partire con il piede giusto. Fabio Ricci: “Mi aspetto una partita subito difficile, dovremo giocare con attenzione e qualità per portarla a casa”. Palasport con il 25% di capienza consentita



Messa in bacheca la Supercoppa Italiana, è tempo di tuffarsi sulla Superlega per la Sir Safety Conad Perugia.

Prima giornata di campionato domani sera al PalaBarton per i Block Devils che recuperano il match contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e cercano la vittoria per iniziare subito con il piede giusto. Fischio d’inizio alle ore 20:30 a Pian di Massiano con la presenza di pubblico, in virtù dell’Ordinanza Regionale di ieri, per il 25% della capienza. Pubblico chiamato a raccolta per spingere i bianconeri verso il successo e per festeggiare tutti insieme la conquista della Supercoppa.

“Dopo la grande vittoria della Supercoppa Italiana, ci tuffiamo con entusiasmo nella Superlega. Il successo di venerdì scorso a Verona ha chiaramente portato euforia nell’ambiente e serenità in palestra e ci ha consentito di allenarci bene in questi giorni. Ma ora la Supercoppa la mettiamo nel cassetto e ci concentriamo sul campionato ed in particolare su Vibo, formazione da prendere assolutamente con le molle. Mi aspetto una partita subito difficile, dovremo giocare con attenzione e qualità per portarla a casa, ma vogliamo iniziare la Superlega nel migliore dei modi”.

Questo il pensiero di Fabio Ricci alla vigilia. Una vigilia vissuta con concentrazione e determinazione da Perugia, consapevole delle insidie che nasconde il match.

Allenamento tecnico pomeridiano e rifinitura domattina per i Block Devils (che ieri si sono presentati ufficialmente alla stampa nella consueta location dello showroom di Autocentri Giustozzi) con Heynen che non dovrebbe apportare modifiche allo schieramento iniziale. Con Atanasijevic e Russo sulla via del recupero, ma chiaramente non al 100%, il tecnico belga dovrebbe insistere con i sette in campo inizialmente a Verona venerdì scorso, quindi Travica in regia in diagonale con il canadese Vernon-Evans, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Di fronte a Perugia una arrembante Vibo Valentia, guidata in panchina da coach Baldovin. La formazione calabrese del patron Filippo Callipo si è rifatta il look in estate confermando i pezzi pregiati e pescando sul mercato giocatori di qualità ed esperienza. Baldovin dovrebbe presentare al via Saitta (ex della gara) in regia, il brasiliano Aboubacar opposto, il francese Chinenyeze e Cester al centro, l’altro francese Roussard con l’americano Defalco in posto quattro e Rizzo a guidare la seconda linea.

Formazione molto tecnica Vibo, forte al servizio, con un opposto potente e con i punti di riferimento certamente negli schiacciatori di banda. Gara difficile per Perugia, sia dal punto di vista tecnico che mentale, con i ragazzi che dovranno mettere in campo una prova di maturità importante per partire di slancio anche in Superlega.

MODALITÀ DI INGRESSO AL PALABARTONDi seguito gli orari di ingresso al palazzetto domani sera:• Curva Block Devils – INGRESSO A3- ORE 18.30• Curva San Marco – INGRESSO C3-ORE 18.45• II ANELLO EST – INGRESSO D2- ORE 19:00 • II ANELLO OVEST- INGRESSO C3- ORE 19:30 • DISTINTI CENTRALE / DISTINTI LATERALE -INGRESSO A3 – ORE 19:45 • Tribuna VIP CENTRALE / Tribuna VIP LATERALE -INGRESSO B1 – ORE 20:00 La società ricorda che il nome del biglietto dovrà tassativamente corrispondere alla persona che verrà a vedere la partita. All’ingresso verrà eseguito il consueto controllo della temperatura e dovrà essere compilata apposita autocertificazione.PRECEDENTIDodici i precedenti tra le due formazioni. Dieci le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, due i successi della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. L’ultimo confronto diretto lo scorso 5 febbraio a Vibo con vittoria di Perugia in quattro set (25-22, 21-25, 22-25, 21-25).EX DELLA PARTITAUn solo ex nel match tra Perugia e Vibo. Nel roster calabrese c’è Davide Saitta, in bianconero in serie A2 nella stagione 2010-2011 DIRETTA WEB SU ELEVEN SPORTIl match di domani tra Perugia e Vibo sarà visibile in diretta web su Eleven Sport a partire dalle ore 20:30 DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E STREAMING RADIOFONICO SU UMBRIA RADIOLa voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live domani alle ore 20:30 Perugia-Vibo sui canali social della società bianconera ed su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNELPerugia-Vibo sarà trasmessa in replica giovedì 1 ottobre alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.PROBABILI FORMAZIONI:SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Vernon-Evans, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta-Aboubacar, Cester-Chenenyeze, Defalco-Roussard, Rizzo libero. All. Baldovin.