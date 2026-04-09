Parte la ‘Settimana verde’ di Ami, Scheggino porta la bandiera dell’Umbria con “Diamante Nero”

Mercoledì 8 Aprile. A Roma, nello Spazio Europa in Piazza Venezia, è stata presentata oggi la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia (AMI), la grande iniziativa Nazionale dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità, giunta alla quarta edizione, in programma dal 10 al 22 aprile.

Con 130 eventi distribuiti in 15 regioni, la manifestazione si conferma come una vera festa nazionale dell’ambiente, capace di coinvolgere territori, istituzioni, scuole e cittadini in un percorso condiviso di responsabilità e partecipazione.

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dalla Marina Militare, dalla Guardia Costiera, dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dalla Lega Navale e dalla Federazione Italiana Vela.

A portare le veci del Patto Climatico Europeo, l’Ambasciatrice Arianna Giovannini che ha affrontato il delicato tema della legge sul clima e le sue recenti modifiche approvate in Parlamento lo scorso febbraio. Ruolo duplice quello di Giovannini che, in qualità di capogruppo consigliare del piccolo comune della Valnerina, Scheggino, ha rappresentato anche il “Diamante Nero” evento Umbro inserito in agenda AMI proprio per la settimana verde.

“La Settimana Verde – ha spiegato il presidente di Ambiente Mare Italia, l’avvocato Alessandro Botti – è una vera mobilitazione nazionale che coinvolge comunità, istituzioni e nuove generazioni in un impegno concreto per la tutela dell’ambiente. Non si tratta soltanto di un calendario di appuntamenti, ma di un’esperienza collettiva che dimostra come la sostenibilità possa trasformarsi in una pratica quotidiana e in un valore condiviso.