Parte la ‘Settimana verde’ di Ami, Scheggino porta la bandiera dell’Umbria con “Diamante Nero”

Mercoledì 8 Aprile. A Roma, nello Spazio Europa in Piazza Venezia, è stata presentata oggi la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia (AMI), la grande iniziativa Nazionale dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità, giunta alla quarta edizione, in programma dal 10 al 22 aprile.
Con 130 eventi distribuiti in 15 regioni, la manifestazione si conferma come una vera festa nazionale dell’ambiente, capace di coinvolgere territori, istituzioni, scuole e cittadini in un percorso condiviso di responsabilità e partecipazione.
L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dalla Marina Militare, dalla Guardia Costiera, dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dalla Lega Navale e dalla Federazione Italiana Vela.
“La Settimana Verde – ha spiegato il presidente di Ambiente Mare Italia, l’avvocato Alessandro Botti – è una vera mobilitazione nazionale che coinvolge comunità, istituzioni e nuove generazioni in un impegno concreto per la tutela dell’ambiente.
Non si tratta soltanto di un calendario di appuntamenti, ma di un’esperienza collettiva che dimostra come la sostenibilità possa trasformarsi in una pratica quotidiana e in un valore condiviso.
“Questa edizione – hanno dichiarato gli organizzatori – si apre con un sentimento speciale di stima e riconoscenza: per la prima volta, la Settimana Verde AMI si svolgerà senza la presenza del maestro Beppe Vessicchio, storico testimonial dell’iniziativa e vicino all’Associazione fin dalla sua fondazione.
Nelle passate edizioni, la sua partecipazione, sempre attenta e generosa, ha rappresentato un prezioso contributo umano e culturale, aiutando a diffondere il messaggio di armonia tra uomo e natura che è al centro della Settimana Verde.
A lui va oggi il pensiero riconoscente di tutta la comunità di Ambiente Mare Italia.
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