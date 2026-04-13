Parte l’80° Corso del Teatro Lirico Sperimentale che lancia le nuove stelle della lirica

Ha preso ufficialmente il via oggi a Spoleto l’80° Corso di avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” , un appuntamento chiave per la formazione dei talenti emergenti della scena operistica. I vincitori dei concorsi 2025 e 2026 sono pronti a intraprendere un intenso percorso formativo della durata di cinque mesi, che culminerà con l’attesissima 80ª Stagione lirica sperimentale, in programma dal 6 agosto al 28 settembre 2026.

La giornata inaugurale si è aperta con il tradizionale servizio fotografico degli allievi nella prestigiosa Sala Nobile di Palazzo Leti-Sansi, resa disponibile grazie al Consorzio Bonifica Umbra. Nel pomeriggio è prevista la presentazione ufficiale del corso, guidata dal direttore artistico Enrico Girardi.

Il programma formativo si distingue per l’alto livello delle masterclass, sei in totale, pensate per approfondire ogni aspetto della preparazione artistica. Due saranno dedicate alla recitazione e al movimento scenico, con Leo Muscato (20–23 aprile) e Marisa Grande (15–20 giugno). Quattro invece saranno focalizzate sull’interpretazione vocale, con docenti di prestigio: Cinzia Forte (11–16 maggio), Pierfrancesco Borrelli (18–23 maggio), Roberto Frontali (23–27 giugno) e Maria Agresta (29 giugno – 4 luglio).

Accanto alle masterclass, gli allievi seguiranno un intenso lavoro quotidiano di preparazione per la stagione e i concerti, affiancati dai maestri Dahyun Kang e Alessandra Valletta.