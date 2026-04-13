Parte l’80° Corso del Teatro Lirico Sperimentale che lancia le nuove stelle della lirica

  • Redazione
  • Aprile 13, 2026
  • CULTURA
  • Letto 83

    • Ha preso ufficialmente il via oggi a Spoleto l’80° Corso di avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” , un appuntamento chiave per la formazione dei talenti emergenti della scena operistica. I vincitori dei concorsi 2025 e 2026 sono pronti a intraprendere un intenso percorso formativo della durata di cinque mesi, che culminerà con l’attesissima 80ª Stagione lirica sperimentale, in programma dal 6 agosto al 28 settembre 2026.

    La giornata inaugurale si è aperta con il tradizionale servizio fotografico degli allievi nella prestigiosa Sala Nobile di Palazzo Leti-Sansi, resa disponibile grazie al Consorzio Bonifica Umbra. Nel pomeriggio è prevista la presentazione ufficiale del corso, guidata dal direttore artistico Enrico Girardi.

    Il programma formativo si distingue per l’alto livello delle masterclass, sei in totale, pensate per approfondire ogni aspetto della preparazione artistica. Due saranno dedicate alla recitazione e al movimento scenico, con Leo Muscato (20–23 aprile) e Marisa Grande (15–20 giugno). Quattro invece saranno focalizzate sull’interpretazione vocale, con docenti di prestigio: Cinzia Forte (11–16 maggio), Pierfrancesco Borrelli (18–23 maggio), Roberto Frontali (23–27 giugno) e Maria Agresta (29 giugno – 4 luglio).

    Accanto alle masterclass, gli allievi seguiranno un intenso lavoro quotidiano di preparazione per la stagione e i concerti, affiancati dai maestri Dahyun Kang e Alessandra Valletta.

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    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
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    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
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    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....