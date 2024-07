Parte il countdown per La SpoletoNorcia in MTB

Manca poco più di un mese a La SpoletoNorcia in MTB di domenica 1° settembre, il più grande evento cicloturistico d’Italia che si svolge nel rigoglioso territorio dominato dalla spettacolare Vecchia Ferrovia che collegava in origine le due cittadine umbre, da anni convertita con successo in tracciato ciclopedonale.

Tra i cinque percorsi de La SpoletoNorcia in MTB 2024 anche la nuova SN CHRONO che sostituisce la SN CUP. Si tratta di un percorso di 53 km e 1750 m di dislivello, non agonistico ma per questo non meno interessante, studiato nei minimi dettagli: un tracciato che prevede 2 salite molto sfidanti per non togliere il gusto a tutti coloro che vogliono misurarsi con se stessi e gli amici di pedalata: la prima salita è di 1,8 km e 237 m di dislivello con una percentuale media di salita del 13%, la seconda è di 1,9 km e 190 m di dislivello con una percentuale media di salita del 10%. Premi Garmin per i ciclisti più allenati.

Confermati gli altri quattro percorsi su tratti con fondo misto e single track tecnici: il percorso CLASSIC di 57 km e 1570 m di dislivello che segue il tratto più scenografico della SpoletoNorcia; il percorso EASY ROUTE, 40 km e 900 m di dislivello (una variante del Classic); il percorso HARD che, con il suo itinerario circolare di 85 km e 2.200 m di dislivello, è il più impegnativo, destinato a partecipanti in possesso di certificato medico agonistico specifico per ciclismo.

Non manca anche quest’anno il percorso FAMILY di 15 km adatto a tutti, il cui ricavato sarà come sempre devoluto in beneficienza all’associazione “Il sorriso di Teo”.

Tutti i percorsi incrociano il tracciato dei vecchi binari, con viadotti di pietra e gallerie elicoidali al buio attraverso le rigogliose montagne solcate dal corso del fiume Nera e punteggiate da incantevoli borghi.

Le iscrizioni sono sempre aperte ma fino al 31 luglio la quota per tutti i percorsi è di €65, mentre dal 1° al 17 agosto si sale a €70 e a €75 per le iscrizioni dal 18 agosto in poi. Costo di €10 euro per il percorso FAMILY.

Attorno a La SpoletoNorcia in MTB si svolge un intero week-end di festa con campioni dello sport e dello spettacolo, la partecipazione della Federazione Ciclistica Italiana e le delizie gastronomiche allo SpoletoNorcia Village in Piazza Garibaldi e nelle soste durante la gara, oltre a diversi eventi collaterali.

E dopo il successo dell’edizione “zero” dello scorso anno, sabato 31 agosto torna la SN TRAIL RUN, manifestazione podistica di corsa in montagna con tre percorsi a scelta, sempre sul tracciato della Vecchia Ferrovia, oggi inserita tra le gare competitive nel circuito ITRA-International Trail Running Association.