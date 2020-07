Parco Chico Mendes, il Comune pubblica l’avviso per la concessione degli impianti sportivi

Si tratta dell’ex bocciodromo e dell’ex campo di calcio A5. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro lunedì 3 agosto 2020

Affidamento degli impianti sportivi del Parco Chico Mendes. È online nel sito del Comune di Spoleto (https://bit.ly/2EbwEfY) l’avviso per acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati all’ex bocciodromo e all’ex campo di calcio A5.

Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata a garantire l’utilizzo ottimale dei due impianti sportivi, anche dal punto di vista dell’aggregazione sociale.

La manifestazione di interesse riguarda la gestione in concessione di entrambi gli impianti, non essendo oggetto di affidamento disgiunto, mentre la destinazione d’uso dovrà essere di tipo sportivo polivalente, anche se non necessariamente coincidente con quelle originarie di bocciodromo e campo da calcio.

L’avviso è rivolto a:

​le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport amatoriale, dell’educazione motoria dei settori giovanili; le associazioni e le società di Spoleto regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta; le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria; le associazioni, comprese quelle amatoriali, radicate sul territorio; operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

La concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione fino al 31.07.2024, con possibilità di proroga alle medesime condizioni per un periodo massimo di 12 mesi. L’ammontare annuale del canone dovuto all’Amministrazione è di € 2.000,00 (il valore nell’intero periodo di affidamento è quindi di 8.000 euro). Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 di lunedì 3 agosto 2020.