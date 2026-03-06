Parcheggi: posticipata al 1° giugno l’entrata in vigore delle nuove tariffe

Il Comune di Spoleto posticipa l’entrata in vigore delle nuove tariffe per la sosta di superficie e di struttura.

Con una precedente deliberazione di Giunta comunale (n. 55 del 23 febbraio 2026) era stata infatti approvata la modifica della disciplina tariffaria, con decorrenza inizialmente prevista per il 31 marzo 2026.

Tuttavia, per consentire il completamento di alcune attività tecnico-organizzative necessarie all’attuazione del nuovo sistema, l’amministrazione comunale ha stabilito di rinviare l’entrata in vigore delle nuove tariffe al 1° giugno 2026.

Il rinvio si è reso necessario in particolare per permettere l’adeguamento della segnaletica cittadina e l’aggiornamento delle tariffe all’interno degli applicativi digitali utilizzati per la gestione dei pagamenti della sosta, interventi che richiedono tempi tecnici più lunghi rispetto a quanto inizialmente previsto.

Le nuove tariffe saranno inoltre applicate in via sperimentale dal 1° giugno al 31 dicembre 2026. Durante questo periodo l’amministrazione comunale potrà monitorarne gli effetti sul sistema della mobilità e sulla gestione dei parcheggi cittadini.

Al termine della fase di sperimentazione verranno effettuate le opportune valutazioni per decidere l’eventuale conferma del nuovo assetto tariffario anche per il biennio 2027-2028.