Parcheggi, le perplessità di Insieme per Spoleto-Comunità Riformista

Il gruppo consiliare Insieme per Spoleto-Comunità Riformista esprime forte perplessità e critica la decisione dell’amministrazione comunale di rendere gratuiti nei giorni festivi i parcheggi di superficie (strisce blu), mantenendo invece a pagamento i parcheggi coperti. Una scelta che appare incoerente e che va in direzione opposta rispetto agli obiettivi dichiarati di sostenibilità ambientale e mobilità intelligente. I parcheggi coperti non sono nati per caso, ma rappresentano un tassello fondamentale del progetto “Spoleto città senza auto”, pensato per ridurre il traffico nel centro storico, migliorare la qualità dell’aria e favorire una città più vivibile. Proprio queste infrastrutture, più ecologiche e strategiche, continuano però a essere penalizzate dal punto di vista economico. Al contrario, la gratuità delle strisce blu incentiva la sosta in strada e l’uso dell’auto a ridosso del centro, svuotando di significato le politiche ambientali che a parole vengono spesso richiamate. Una contraddizione resa ancora più evidente dal fatto che la ZTL resta attiva anche nei giorni festivi e prefestivi, limitando l’accesso al centro storico e rendendo di fatto poco utile la gratuità dei parcheggi di superficie. A questo si aggiunge un ulteriore elemento critico: con questa scelta i parcheggi coperti non saranno più gratuiti nella fascia serale-notturna, come avveniva in precedenza. Una decisione che comporta un potenziale aggravio di costi per chi frequenta il centro storico la sera, per andare a teatro, a cena o a partecipare ad eventi culturali, penalizzando la socialità e l’economia del centro. Questa misura, inoltre, non produce reali benefici: 1. I residenti dispongono già di abbonamenti e non traggono alcun vantaggio concreto; 2. I turisti vengono di fatto indirizzati verso i parcheggi coperti, che però restano a pagamento anche nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore serali. Il risultato è un sistema che non favorisce i cittadini, non incentiva il turismo e indebolisce la credibilità delle scelte ambientali dell’amministrazione. Se davvero si vuole una città più verde, ordinata e attrattiva, la coerenza deve tradursi in scelte concrete: incentivare l’uso dei parcheggi coperti, rendendoli più accessibili e convenienti, soprattutto nelle fasce orarie dedicate alla vita culturale e sociale della città. Insieme per Spoleto-Comunità Riformista chiede all’amministrazione di rivedere questa decisione e di adottare una politica della sosta più equa, razionale e realmente orientata alla sostenibilità.

Giancarlo Cintioli

Donatella Loretoni

Paolo Piccioni