Parcheggi ex ferrovia Spoleto–Norcia: un intervento positivo, ma occorre una visione complessiva per l’area della stazione

Accogliamo con favore l’acquisizione della gestione dell’area dei parcheggi dell’ex ferrovia Spoleto–Norcia e la decisione di rendere gratuita la sosta. Si tratta di un provvedimento significativo e utile, che rappresenta un primo passo verso una migliore fruibilità di viale Trento e Trieste, con ricadute positive per le attività commerciali, i residenti e gli utenti dell’area.

Tuttavia, tale intervento non può essere considerato risolutivo rispetto alla più ampia questione della sosta e della mobilità nella zona della stazione ferroviaria. La gratuità, infatti, non aumenta il numero complessivo di posti auto disponibili e la recente trasformazione degli stalli liberi nei pressi della stazione in parcheggi a disco orario di un’ora rischia di penalizzare proprio pendolari e utenti del servizio ferroviario, che necessitano di soste prolungate.

In questo quadro, riteniamo fondamentale ricordare la mozione da noi presentata e approvata dal Consiglio comunale, che indica una soluzione strutturale e di medio-lungo periodo. Nel dispositivo della mozione è prevista la progettazione e realizzazione di un sottopasso ferroviario di collegamento con l’area di Piazza d’Armi: un intervento capace non solo di aumentare significativamente la disponibilità di parcheggi, ma anche di favorire una ricucitura urbanistica tra l’area della stazione – viale della Stazione – e quella di Piazza d’Armi – Passo Parenzi, restituendo continuità e funzionalità a un quadrante urbano oggi frammentato.

Nei prossimi giorni depositeremo un’interpellanza per conoscere quali iniziative l’Amministrazione comunale, e in particolare il Sindaco Sisti, abbiano intrapreso per dare concreta attuazione agli impegni assunti con l’approvazione della mozione. Riteniamo infatti necessario che alle misure puntuali si affianchi una strategia complessiva, in grado di valorizzare l’intera area e rispondere in modo efficace e duraturo alle esigenze della città.

Gruppi consiliari

Alleanza Civica

Spoleto 2030