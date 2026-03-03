Parcheggi di superficie gratuiti la domenica ed i festivi

La domenica ed i giorni festivi i parcheggi di superficie saranno gratuiti. È questa la novità più importante decisa dalla Giunta comunale che, nella seduta della scorsa settimana, ha deliberato le tariffe relative ai parcheggi.

La decisione, che di fatto accoglie la richiesta rappresentata da Confcommercio Spoleto in occasione dell’incontro avuto alcuni giorni fa con l’amministrazione comunale, ha una valenza soprattutto dal punto di vista turistico, perché consente a coloro che vengono la domenica in visita in città di parcheggiare agevolmente senza dover sostenere alcun costo.

Dello stesso tenore è anche la scelta di mantenere invariate le tariffe orarie dei parcheggi di struttura, ossia quelli collegati al sistema di mobilità alternativa (tapis roulant, scale mobili e ascensori) e di superficie.

Per Posterna e Spoletosfera sono state confermate sia la gratuità dei parcheggi entro i 30 minuti di sosta, sia le tariffe orarie (€ 1,80 la prima ora, € 1,40 dalla seconda alla nona e € 1,00 per la decima, con un costo massimo giornaliero di 14 euro). Nessuna variazione anche per i parcheggi di superficie: € 2,20 per la zona A, € 1,80 per la zona B, € 1,40 per la zona C e € 1,00 per la zona D.

Un adeguamento del costo giornaliero, che sarà di 40 euro, è stato invece previsto per la sosta degli autobus, sia per il parcheggio della Ponzianina che per quello in piazzale Roma (ingresso sud).

Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali nei parcheggi di struttura, l’unica novità riguarda quello relativo a Spoletosfera. I lavoratori ed i titolari degli enti e dei servizi pubblici e privati con sede nei settori 1-2-3-4-7,

potranno fare l’abbonamento, valido tutti i giorni compresi i festivi, al costo annuale di € 150,00.

Leggera variazione sul costo massimo giornaliero per la sosta al parcheggio della Ponzianina che passa da 5 a 6 euro.

L’ultimo cambiamento riguarda la gratuità serale nei parcheggi di struttura Posterna e Spoletosfera. Lo scarso utilizzo registrato e la possibilità di accedere alla ZTL A nei giorni feriali h24 hanno convinto la Giunta comunale a ripristinare il normale pagamento orario anche dalle ore 20 alle 3.00.