Iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto e Sistema Museo in occasione della Festa del papà

Il Comune di Spoleto e Sistema Museo presentano Papà ti porto al Museo, una iniziativa dedicata a padri e figli in occasione della Festa del Papà.

Due gli appuntamenti in programma. Sabato 18 marzo alle ore 15.30 a Palazzo Collicola si terrà Una sorpresa per papà, un laboratorio per trasformare materiale di riciclo in uno spassoso pensierino da regalare al proprio genitore. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti entro le ore 18.00 del giorno precedente l’attività.

Domenica 19 ingresso gratuito nei Musei Civici della città per tutti i papà accompagnati dai propri figli che potranno scattare un selfie nello spazio dedicato appositamente allestito in ogni museo. I musei interessati osserveranno il seguente orario: Casa romana dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.30, Palazzo Collicola dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 e la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30.



Per info e prenotazioni è possibile contattare Sistema Museo al numero 0743 46434.