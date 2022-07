Paolo Piccioni: “Ecco perchè il presidente della Commissione sanità si deve dimettere”

La nota del Capogruppo di Insieme per Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Senza parole.

Assurdo.

La maggioranza gioca con la sanità e con le più elementari regole della democrazia.

Il presidente della IV Commissione Consiliare, Guerrino Lucentini, presenta un Odg per richiedere un Consiglio Comunale aperto sul tema della sanità e chiede di invertire l’ordine dei lavori per poterlo discutere in aula.

Fin qui tutto normale, anzi eravamo pronti ad esprimere voto favorevole sia all’inversione dell’Odg che all’Odg stesso.

A questo punto va in scena il teatro dell’assurdo….il Sindaco esprime la propria contrarietà al fatto che il Consiglio Comunale possa discutere del tema sanitario e dopo una indegna pantomima costringe il presidente della commissione a ritirare la proposta.

È una vergogna e l’atteggiamento della maggioranza appare francamente incomprensibile. Mentre in Regione, il PD ed il Centro Sinistra annunciano una mobilitazione in maniera estesa e permanente a difesa della sanità pubblica, promuovendo atti concreti, consapevoli che è in gioco la qualità della vita e la dignità dei nostri cittadini, a Spoleto la maggioranza (di centro sinistra?) nega al Consiglio Comunale la possibilità di poter discutere di questo tema pretendendo di delegare al solo Sindaco la possibilità di parlare del futuro del nostro ospedale.

Spero che all’interno della maggioranza e del Consiglio Comunale esistano dei Consiglieri liberi che non si sottomettano a diktat che nulla hanno a che vedere con la tutela dell’interesse collettivo e con la difesa del nostro ospedale; consiglieri comunali che invito a firmare la nostra richiesta affinché si possa discutere del tema sanità all’interno del Consiglio Comunale.

Credo che dopo quanto accaduto oggi sia opportuno che il Presidente della IV Commissione rassegni le proprie dimissioni dall’incarico.



Il capogruppo di Insieme per Spoleto

Paolo Piccioni