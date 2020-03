Paolo Montioni alla guida del Consorzio della Bonificazione Umbra

I nuovi vice presidenti sono Marco Loreti e lo spoletino Domenico Proietti

Dopo la tornata elettorale per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonificazione Umbra, svoltasi in data del 12 gennaio scorso, si è insediato nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione dell’Ente composto dai consiglieri Enzo Alleori, Leonardo Fazi, Marco Loreti, Proietti Domenico, Paolo Montioni, dal Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e dal Sindaco di Valtopina Lodovico Baldini.

Il neo insediato consiglio che rappresenta in maniera equilibrata i territori dove il Consorzio opera, ha, con voto unanime, eletto alla presidenza dell’Ente Paolo Montioni di Montefalco, 41 anni, imprenditore agricolo nel settore del vino e dell’olio, già componente dei precedenti consigli di amministrazione del Consorzio negli ultimi dieci anni.

Il Consiglio ha poi proceduto all’elezione, all’unanimità, del Vice Presidente Vicario nella figura di Marco Loreti, di Foligno, ingegnere, anch’egli consigliere uscente.

Alla Vice Presidenza è stato eletto Domenico Proietti, imprenditore agricolo di Spoleto e Presidente di Coldiretti Spoleto.

Comincia dunque per il Consorzio una nuova fase amministrativa con Paolo Montioni Presidente alla guida di Palazzo Leti Sansi, affiancato dai due Vice Presidenti designati.

I tre nomi, insieme a quello di tutti gli altri consiglieri eletti nella parte privata, erano candidati nella lista “Per una Bonifica sostenibile” risultando i più votati nelle varie fasce di contribuenza insieme a Enzo Alleori e al giovane Leonardo Fazi.

Per i Sindaci non era stata presentata alcuna lista, a rappresentare i comuni sono stati eletti il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e il Sindaco di Valtopina Lodovico Baldini.

Il neo Presidente, già all’atto dell’insediamento, ha ringraziato tutti i dipendenti per il lavoro svolto incoraggiandoli e auspicando l’impegno di sempre del Consorzio e di tutta la comunità aziendale a favore dei territori e dei cittadini soprattutto in questo momento di difficoltà