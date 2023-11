Paolo Feliziani nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus

Prende il posto di Dario Pompili

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus, su proposta del Presidente Andrea Sisti, ha nominato all’unanimità l’avv. Paolo Feliziani nel ruolo di Vice Presidente.

L’avv. Feliziani, noto e apprezzato professionista, vanta un curriculum prestigioso. Dopo aver ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine Forense Spoletino per molti anni, all’inizio di quest’anno è stato eletto nel Consiglio Nazionale Forense e ricopre anche la carica di Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

L’avv. Feliziani si è dichiarato onorato per la nomina, ha ringraziato gli amministratori per la fiducia accordatagli e ha assicurato tutto il suo impegno per contribuire a rendere il Festival dei Due Mondi sempre più importante nel panorama delle manifestazioni culturali italiane e internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche dato il benvenuto al Dott. Giuseppe Zottoli, nominato, come da previsione statutaria, dal Ministro della Cultura quale nuovo Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Dott. Zottoli è un affermato professionista perugino con una solida esperienza di consulente nell’ambito della finanza d’impresa e nel controllo di gestione e svolge numerosi incarichi in importanti Fondazioni e aziende.

Il Collegio dei Revisori, che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni, è completato dalle componenti effettive Dott.ssa Leila Ricci, designata dal ministro dell’Economia e delle Finanze, e la Dott.ssa Daniela D’Agata nominata dall’Assemblea dei Soci.

Il Sindaco di Spoleto e Presidente della Fondazione Andrea Sisti ha dichiarato: “Mi congratulo con l’avv. Feliziani per la nomina a Vice Presidente e colgo l’occasione per ringraziare il Vice presidente uscente Dario Pompili per il grande apporto che ha dato alla Fondazione durante il suo lungo mandato. Sono certo che questo consiglio di Amministrazione che, oltre a me e all’avv. Feliziani, è composto dai riconfermati Maria Teresa Venturini Fendi e Stefano Lado e dal nuovo consigliere Mauro Luchetti, sarà in grado di affrontare collegialmente le grandi sfide che abbiamo davanti e garantirà un luminoso e importante futuro al Festival dei Due Mondi”.