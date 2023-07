Paolo Feliziani e Stefano Lado nominati consiglieri di amministrazione dall’assemblea della Fondazione Festival dei Due Mondi

La Dott.ssa Daniela D’Agata nominata componente effettivo del Collegio dei Revisori e Piergiorgio Castellani componente supplente dello stesso collegio dei Revisori

Si è tenuta ieri alle ore 16.00 presso la Sala Spoletium del Comune di Spoleto, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Sisti, l’Assemblea dei Soci della Fondazione Festival dei Due Mondi chiamata a nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione e un componente effettivo e uno supplente del Collegio dei Revisori.

Alta la partecipazione dei Soci con 22 rappresentanti presenti su un totale di 25 aventi diritto. Il Presidente nel ringraziare i componenti dell’Assemblea, ha evidenziato il ruolo che deve avere l’assemblea per i prossimi 5 anni nei quali la Fondazione dovrà dialogare con il territorio e contemporaneamente essere fulcro della continua internazionalizzazione della città e del Paese.

Dopo un ringraziamento al consiglio di amministrazione uscente ed ai componenti dell’assemblea precedente, il Presidente Andrea Sisti propone quali componenti del nuovo consiglio di amministrazione l’Avv. Stefano Lado, Presidente del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., e l’Avv. Paolo Feliziani, Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. I due candidati hanno ricevuto dall’Assemblea dei Soci, all’esito di votazioni a scrutinio segreto, 18 voti ciascuno superando, quindi, la soglia statutariamente richiesta per la nomina pari ai due terzi del totale dei rappresentanti.

Con la nomina di Stefano Lado e Paolo Feliziani si completa il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il prossimo quinquennio. I due nuovi consiglieri si aggiungono infatti al Sindaco Andrea Sisti (Presidente), a Maria Teresa Venturini Fendi designata dal Ministero della Cultura e a Mauro Lucchetti designato dalla Regione Umbria.

L’assemblea, sempre a scrutinio segreto, ha inoltre nominato all’unanimità la Dott.ssa Daniela D’Agata quale componente effettivo del Collegio dei Revisori e Piergiorgio Castellani quale componente supplente dello stesso collegio dei Revisori.

La dott.ssa D’Agata si aggiunge così alla Dott.ssa Leila Ricci designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre a giorni è attesa la nomina del presidente del Collegio dei Revisori di competenza del Ministero della Cultura.