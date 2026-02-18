Programmatore, sviluppatore di videogiochi, cresciuto tra floppy disk, linguaggio assembly e computer che oggi sembrano oggetti da museo ma che, negli anni ’90, erano il futuro.

Paolo D’Urso ospite del podcast Sala Relax durante la registrazione a Spoleto con microfoni e setup studio.

Paolo D’Urso è passato da Sala Relax con una storia che parte da molto lontano, da quando i computer si attaccavano al televisore di casa e per caricare un gioco bisognava aspettare il rumore di una cassetta che girava.

La conversazione comincia dal Commodore 64, una macchina 8-bit pensata per entrare nelle case delle persone, non negli uffici. Era un oggetto concreto, con limiti chiari, che ti costringeva a capire cosa stessi facendo. Non c’erano scorciatoie, non c’erano aggiornamenti automatici. C’era solo il rapporto diretto con la macchina.

Poi arriva l’Amiga 500, e per Paolo cambia tutto. Non è più solo questione di giocare, ma di capire come funzionano le cose. Con l’Amiga si poteva scrivere, disegnare, fare musica, programmare videogiochi. Era uno strumento creativo prima ancora che un passatempo.

In puntata racconta cosa significasse voler fare il programmatore nei primi anni ’90, in una città come Spoleto, senza internet, senza tutorial, senza qualcuno che ti spiegasse da dove iniziare. C’era un solo negozio di informatica, qualche ragazzo più grande che smanettava sui computer e una curiosità che non si spegneva facilmente. Paolo entra in quel mondo con ostinazione, impara l’assembly quando l’assembly è ancora un foglio bianco senza suggerimenti automatici, e scopre che dentro quei limiti tecnici si può costruire qualsiasi cosa.

Parliamo anche della demo scene, quel movimento nato attorno ai computer 8 e 16 bit in cui grafica e musica venivano calcolate in tempo reale dalla macchina, con pochissima memoria a disposizione. Non erano videogiochi e non erano semplici animazioni: erano opere digitali che dimostravano fin dove si potesse spingere l’hardware. Un modo di pensare prima ancora che un genere.

Quella scena, che sembrava appartenere a un’altra epoca, è tornata a fiorire dal 2020, riportando l’Amiga al centro di una comunità internazionale attivissima. Nel 2024 Paolo è salito sul palco del Revision, il più importante demo party europeo, vincendo il primo posto nella categoria Amiga.

Non era solo programmare. Era vedere fin dove potevi spingere una macchina che, sulla carta, non poteva fare certe cose. E scoprire che invece poteva.

Non è una dimostrazione di bravura fine a sé stessa, ma un esempio di metodo: conoscere i limiti, capire il sistema, trovare un modo per aggirarli.

Quello che emerge non è la nostalgia per un’epoca passata, ma l’idea che la creatività nasca spesso proprio dai vincoli. E che imparare a programmare, in fondo, significhi imparare a ragionare.

A Sala Relax si parte parlando di floppy disk e si finisce a riflettere su cosa voglia dire costruirsi un percorso quando non c’è una strada già tracciata. È una puntata che parla di tecnologia, certo, ma soprattutto di curiosità, di perseveranza e di quel desiderio di capire “come funziona” che, se lo segui abbastanza a lungo, può diventare un mestiere.

