Paolo Ciri presenta il suo nuovo libro “Spoleto S.I.O.”

Sabato 13 dicembre, a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale Giosuè Carducci, lo spoletino Paolo Ciri presenterà il suo nuovo libro: “Spoleto S.I.O.”. L’acronimo sintetizza le tre parti della sua ricerca: – Storie e leggende – Illustri Spoletini – Ospiti ìncliti Si tratta di una sintetica e snella trattazione di storie e leggende che riguardano la città, la vita di alcuni cittadini, nativi o acquisiti, che si sono resi famosi o insigni, le visite di Papi, Imperatori, scienziati, artisti, letterati, religiosi, studiosi, a Spoleto. Il libro è nato per la collana della Uni.Tre. (Università delle Tre Età), che però è fuori commercio. Per cui ne viene pubblicata anche un’altra versione, acquistabile. L’incontro sarà tenuto dal Presidente della Uni.Tre., Antonio Laureti, dal Vicepresidente, Adolfo Nobili, e da Renato Umberto Ruffino di Libraltura Associazione di cui fanno parte anche le librerie di Spoleto, organizzatrice dell’incontro. Appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 17,00 a Palazzo Mauri.

Foto da www.paolociri.it