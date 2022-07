Palestra di San Martino in Trignano, il Comune di Spoleto ottiene circa un milione di euro per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico

Le risorse arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La palestra di San Martino in Trignano verrà riqualificata. La proposta progettuale presentata dal Comune di Spoleto, in riferimento al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, è stata ammessa a finanziamento per un totale di € 976.000,00.

Terzo in graduatoria su ventuno progetti presentati (tra i quattro finanziati in Umbria la palestra di San Martino in Trignano ha ottenuto l’importo più alto), il progetto rientra tra gli interventi che potranno usufruire delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“ Il lavoro svolto dagli uffici è stato senza dubbio efficace – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – frutto anche di una collaborazione tra dipartimenti che ha permesso di individuare la palestra che rispondeva ai requisiti previsti dall’avviso. Si tratta quindi di un ottimo risultato perché ci consentirà di riqualificare una struttura utilizzata dai giovani e dalle società sportive”.

Nello specifico è prevista sia una riqualificazione architettonica, sia la messa in sicurezza anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi. L’edificio sarà interessato anche da interventi di miglioramento sismico (sostituzione della tamponature con una soluzione più leggera, rinforzo di due colonne, miglioramento dei vincoli delle travi principali) che permetteranno di raggiungere un indice di rischio sismico maggiore di 0,8.

Il finanziamento di circa un milione di euro servirà anche a realizzare lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto elettrico e termico (prevista anche la sostituzione degli infissi), la sostituzione dell’attuale pavimentazione della palestra e l’acquisto di nuove attrezzature.

Il cronoprogramma, legato alle modalità di attuazione degli interventi finanziati con il PNRR, prevede che i lavori vengano aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 (gli uffici dovranno prima procedere alla gara per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva).